النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء تطبيق نظام "الباكس السحابي" للأرشفة الإلكترونية بـ"مستشفى صامطة"

يهدف إلى رفع جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى

بدأ قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى صامطة العام، بتشغيل البرنامج الإلكتروني للأرشفة الإلكترونية الباكس السحابي للصور الإشعاعية "CLOUD PACS"، بحضور مدير المستشفى عبدالله بن أحمد عريشي، ورئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي الدكتور يحيى عطيف، ومشرف تقني قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي.
وأوضح مدير المستشفى "عبدالله عريشي"، أن هذا النظام التقني الذي بدأ تنفيذه في قسم الأشعة والتصوير الطبي؛ سيرفع من جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى بالمستشفى؛ كونه يُسهم في سرعة الوصول إلى التشخيص والعلاج المناسبيْن للمرضى من خلال استخدام الكوادر الطبية المعالجة لهذه التقنية عبر أجهزة الحاسب الآلي دون هدر مزيد من الوقت لانتظار نتائج الفحوصات الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المرضي للمريض.
وقدّم "عريشي" شكره الجزيل لفريق العمل، على تعاونهم الرائع في إنجاز برنامج الباكس السحابي.
ونظام "باكس" هو أحد أهم الأدوات المساعدة في التشخيص السليم وتسهيل الوصول لأشعة المرضى، ويمكّن الطبيب من متابعة مرضاه باستخدام التطبيق لكل طبيب من جميع أقسام المستشفى؛ سواء التنويم أو الطوارئ أو العمليات أو العيادات الخارجية، ويسمح النظام للطبيب بمتابعة حالة المريض من خارج المستشفى، كما أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضّع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني.
ويستطيع النظام أن يطور عملية التشخيص بشكل أدق؛ خاصة مع استخدام الأدوات المتوافرة بالنظام "باكس"، من قدرة على التكبير والتصغير، واستخدام الأبعاد الثلاثية في التشخيص، كما يمكن كتابة تقرير وطباعة تشخيص الأشعة عن طريق الإملاء الطبي من خلال آلية تسمح للنظام بالتعرف على صوت الطبيب الذي يُملي التقرير بصوته، ويتم تحويل الصوت إلكترونيًّا إلى تقرير مطبوع.

الباكس السحابي بمستشفى صامطة العام. لأرشفة الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء تطبيق نظام "الباكس السحابي" للأرشفة الإلكترونية بـ"مستشفى صامطة"
سبق

بدأ قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى صامطة العام، بتشغيل البرنامج الإلكتروني للأرشفة الإلكترونية الباكس السحابي للصور الإشعاعية "CLOUD PACS"، بحضور مدير المستشفى عبدالله بن أحمد عريشي، ورئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي الدكتور يحيى عطيف، ومشرف تقني قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي.
وأوضح مدير المستشفى "عبدالله عريشي"، أن هذا النظام التقني الذي بدأ تنفيذه في قسم الأشعة والتصوير الطبي؛ سيرفع من جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى بالمستشفى؛ كونه يُسهم في سرعة الوصول إلى التشخيص والعلاج المناسبيْن للمرضى من خلال استخدام الكوادر الطبية المعالجة لهذه التقنية عبر أجهزة الحاسب الآلي دون هدر مزيد من الوقت لانتظار نتائج الفحوصات الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المرضي للمريض.
وقدّم "عريشي" شكره الجزيل لفريق العمل، على تعاونهم الرائع في إنجاز برنامج الباكس السحابي.
ونظام "باكس" هو أحد أهم الأدوات المساعدة في التشخيص السليم وتسهيل الوصول لأشعة المرضى، ويمكّن الطبيب من متابعة مرضاه باستخدام التطبيق لكل طبيب من جميع أقسام المستشفى؛ سواء التنويم أو الطوارئ أو العمليات أو العيادات الخارجية، ويسمح النظام للطبيب بمتابعة حالة المريض من خارج المستشفى، كما أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضّع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني.
ويستطيع النظام أن يطور عملية التشخيص بشكل أدق؛ خاصة مع استخدام الأدوات المتوافرة بالنظام "باكس"، من قدرة على التكبير والتصغير، واستخدام الأبعاد الثلاثية في التشخيص، كما يمكن كتابة تقرير وطباعة تشخيص الأشعة عن طريق الإملاء الطبي من خلال آلية تسمح للنظام بالتعرف على صوت الطبيب الذي يُملي التقرير بصوته، ويتم تحويل الصوت إلكترونيًّا إلى تقرير مطبوع.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
11:15 AM

بدء تطبيق نظام "الباكس السحابي" للأرشفة الإلكترونية بـ"مستشفى صامطة"

يهدف إلى رفع جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
1,330

بدأ قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى صامطة العام، بتشغيل البرنامج الإلكتروني للأرشفة الإلكترونية الباكس السحابي للصور الإشعاعية "CLOUD PACS"، بحضور مدير المستشفى عبدالله بن أحمد عريشي، ورئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي الدكتور يحيى عطيف، ومشرف تقني قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي.
وأوضح مدير المستشفى "عبدالله عريشي"، أن هذا النظام التقني الذي بدأ تنفيذه في قسم الأشعة والتصوير الطبي؛ سيرفع من جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى بالمستشفى؛ كونه يُسهم في سرعة الوصول إلى التشخيص والعلاج المناسبيْن للمرضى من خلال استخدام الكوادر الطبية المعالجة لهذه التقنية عبر أجهزة الحاسب الآلي دون هدر مزيد من الوقت لانتظار نتائج الفحوصات الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المرضي للمريض.
وقدّم "عريشي" شكره الجزيل لفريق العمل، على تعاونهم الرائع في إنجاز برنامج الباكس السحابي.
ونظام "باكس" هو أحد أهم الأدوات المساعدة في التشخيص السليم وتسهيل الوصول لأشعة المرضى، ويمكّن الطبيب من متابعة مرضاه باستخدام التطبيق لكل طبيب من جميع أقسام المستشفى؛ سواء التنويم أو الطوارئ أو العمليات أو العيادات الخارجية، ويسمح النظام للطبيب بمتابعة حالة المريض من خارج المستشفى، كما أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضّع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني.
ويستطيع النظام أن يطور عملية التشخيص بشكل أدق؛ خاصة مع استخدام الأدوات المتوافرة بالنظام "باكس"، من قدرة على التكبير والتصغير، واستخدام الأبعاد الثلاثية في التشخيص، كما يمكن كتابة تقرير وطباعة تشخيص الأشعة عن طريق الإملاء الطبي من خلال آلية تسمح للنظام بالتعرف على صوت الطبيب الذي يُملي التقرير بصوته، ويتم تحويل الصوت إلكترونيًّا إلى تقرير مطبوع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,215
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,876

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة