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"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

بداية غير مبشرة لشهر مايو.. "كورونا" يهوي بالأسهم الأوروبية

قطاعات النفط والغاز والمصارف مُنيت بأكبر الخسائر

هوت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو، ليجدوا نزاعاً جديداً بين الولايات المتحدة والصين؛ بسبب أزمة فيروس "كورونا".

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمائة في بداية غير مبشرة لشهر مايو، بعد أن حقق مكاسب ستة بالمائة في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز وصناعة السيارات والمصارف والتكنولوجيا أكبر الخسائر ودارت بين 3.6 وخمسة بالمائة.

وهوى سهم شركة تيسينكروب الألمانية 13 في المائة، عقب تقرير أشار إلى أن الجائحة قد تتسبب في ضغوط مالية جديدة رغم بيع وحدة المصاعد التابعة للشركة.

ونزل المؤشر داكس الألماني 3.3 في المائة، بفعل ضغط إضافي من ديالوج لصناعة الرقائق بعد سحب توقعاتها للعام 2020، وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8 بالمائة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بداية غير مبشرة لشهر مايو.. "كورونا" يهوي بالأسهم الأوروبية
سبق

هوت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو، ليجدوا نزاعاً جديداً بين الولايات المتحدة والصين؛ بسبب أزمة فيروس "كورونا".

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمائة في بداية غير مبشرة لشهر مايو، بعد أن حقق مكاسب ستة بالمائة في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز وصناعة السيارات والمصارف والتكنولوجيا أكبر الخسائر ودارت بين 3.6 وخمسة بالمائة.

وهوى سهم شركة تيسينكروب الألمانية 13 في المائة، عقب تقرير أشار إلى أن الجائحة قد تتسبب في ضغوط مالية جديدة رغم بيع وحدة المصاعد التابعة للشركة.

ونزل المؤشر داكس الألماني 3.3 في المائة، بفعل ضغط إضافي من ديالوج لصناعة الرقائق بعد سحب توقعاتها للعام 2020، وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8 بالمائة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:13 PM

بداية غير مبشرة لشهر مايو.. "كورونا" يهوي بالأسهم الأوروبية

قطاعات النفط والغاز والمصارف مُنيت بأكبر الخسائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هوت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو، ليجدوا نزاعاً جديداً بين الولايات المتحدة والصين؛ بسبب أزمة فيروس "كورونا".

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمائة في بداية غير مبشرة لشهر مايو، بعد أن حقق مكاسب ستة بالمائة في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز وصناعة السيارات والمصارف والتكنولوجيا أكبر الخسائر ودارت بين 3.6 وخمسة بالمائة.

وهوى سهم شركة تيسينكروب الألمانية 13 في المائة، عقب تقرير أشار إلى أن الجائحة قد تتسبب في ضغوط مالية جديدة رغم بيع وحدة المصاعد التابعة للشركة.

ونزل المؤشر داكس الألماني 3.3 في المائة، بفعل ضغط إضافي من ديالوج لصناعة الرقائق بعد سحب توقعاتها للعام 2020، وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8 بالمائة.

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