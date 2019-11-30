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"الربيعة": الخدمات الصحية تعيش حراكًا تطويريًّا شاملًا

استشهد بالمبادرات النوعيّة مثل خدمة موعد وتطبيق صحة

أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالمسيرة الحافلة للمملكة وما تحقق من إنجازات مميزة في شتى مناحي الحياة، في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، مثمنًا ما يحظى به القطاع الصحي من دعم لامحدود من القيادة الحكيمة.

وقال "الربيعة": نفخر في هذا البلد المعطاء بهذه النهضة التنموية الشاملة، التي تجسّد بجلاء حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على توفير جميع سبل الراحة والعيش الكريم للمواطنين الأعزّاء.

وأضاف: بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين: الخدمات الصحية حقّقت حضورًا لافتًا، وتعيش حراكًا تطويريًّا شاملًا بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة؛ حيث قامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية مثل برنامج أداء الصحة وتفعيل مركز صحة 937، كذلك إطلاق المبادرات النوعية مثل خدمة "موعد" وتطبيق "صحة" ونظام "وصفتي"، كذلك التوسع في خدمات المراكز الطبية المتخصصة مثل مراكز الأورام والقلب والكلى وغيرها، التي أسهمت في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية وتحسين الحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، كذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

وذكر عددًا من الإنجازات التي حققتها الوزارة؛ حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية التي يقدمها مركز صحة 937 ما لا يقل عن 56 ألف استشارة أسبوعيًّا، كما وصل عدد المستفيدين من خدمة موعد ما يقارب 11 مليون مستفيد، بالإضافة إلى صرف أكثر من 900 ألف وصفة إلكترونية عبر نظام "وصفتي"، فيما أسهم تطبيق برنامج أداء الصحة في زيادة نسبة المرضى الذين تلقَّوْا الخدمة في الطوارئ لتصل إلى 88%، كما انخفض متوسط انتظار المريض للحصول على موعد في العيادات الخارجية ليصل إلى 17 يومًا، وأسهمت كذلك العيادات المتنقلة في رفع نسبة التغطية للتجمعات الصحية النائية لتصل إلى 84%.

وزير الصحة الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة": الخدمات الصحية تعيش حراكًا تطويريًّا شاملًا
سبق

أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالمسيرة الحافلة للمملكة وما تحقق من إنجازات مميزة في شتى مناحي الحياة، في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، مثمنًا ما يحظى به القطاع الصحي من دعم لامحدود من القيادة الحكيمة.

وقال "الربيعة": نفخر في هذا البلد المعطاء بهذه النهضة التنموية الشاملة، التي تجسّد بجلاء حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على توفير جميع سبل الراحة والعيش الكريم للمواطنين الأعزّاء.

وأضاف: بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين: الخدمات الصحية حقّقت حضورًا لافتًا، وتعيش حراكًا تطويريًّا شاملًا بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة؛ حيث قامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية مثل برنامج أداء الصحة وتفعيل مركز صحة 937، كذلك إطلاق المبادرات النوعية مثل خدمة "موعد" وتطبيق "صحة" ونظام "وصفتي"، كذلك التوسع في خدمات المراكز الطبية المتخصصة مثل مراكز الأورام والقلب والكلى وغيرها، التي أسهمت في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية وتحسين الحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، كذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

وذكر عددًا من الإنجازات التي حققتها الوزارة؛ حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية التي يقدمها مركز صحة 937 ما لا يقل عن 56 ألف استشارة أسبوعيًّا، كما وصل عدد المستفيدين من خدمة موعد ما يقارب 11 مليون مستفيد، بالإضافة إلى صرف أكثر من 900 ألف وصفة إلكترونية عبر نظام "وصفتي"، فيما أسهم تطبيق برنامج أداء الصحة في زيادة نسبة المرضى الذين تلقَّوْا الخدمة في الطوارئ لتصل إلى 88%، كما انخفض متوسط انتظار المريض للحصول على موعد في العيادات الخارجية ليصل إلى 17 يومًا، وأسهمت كذلك العيادات المتنقلة في رفع نسبة التغطية للتجمعات الصحية النائية لتصل إلى 84%.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:15 PM

"الربيعة": الخدمات الصحية تعيش حراكًا تطويريًّا شاملًا

استشهد بالمبادرات النوعيّة مثل خدمة موعد وتطبيق صحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالمسيرة الحافلة للمملكة وما تحقق من إنجازات مميزة في شتى مناحي الحياة، في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، مثمنًا ما يحظى به القطاع الصحي من دعم لامحدود من القيادة الحكيمة.

وقال "الربيعة": نفخر في هذا البلد المعطاء بهذه النهضة التنموية الشاملة، التي تجسّد بجلاء حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على توفير جميع سبل الراحة والعيش الكريم للمواطنين الأعزّاء.

وأضاف: بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين: الخدمات الصحية حقّقت حضورًا لافتًا، وتعيش حراكًا تطويريًّا شاملًا بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة؛ حيث قامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية مثل برنامج أداء الصحة وتفعيل مركز صحة 937، كذلك إطلاق المبادرات النوعية مثل خدمة "موعد" وتطبيق "صحة" ونظام "وصفتي"، كذلك التوسع في خدمات المراكز الطبية المتخصصة مثل مراكز الأورام والقلب والكلى وغيرها، التي أسهمت في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية وتحسين الحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، كذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

وذكر عددًا من الإنجازات التي حققتها الوزارة؛ حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية التي يقدمها مركز صحة 937 ما لا يقل عن 56 ألف استشارة أسبوعيًّا، كما وصل عدد المستفيدين من خدمة موعد ما يقارب 11 مليون مستفيد، بالإضافة إلى صرف أكثر من 900 ألف وصفة إلكترونية عبر نظام "وصفتي"، فيما أسهم تطبيق برنامج أداء الصحة في زيادة نسبة المرضى الذين تلقَّوْا الخدمة في الطوارئ لتصل إلى 88%، كما انخفض متوسط انتظار المريض للحصول على موعد في العيادات الخارجية ليصل إلى 17 يومًا، وأسهمت كذلك العيادات المتنقلة في رفع نسبة التغطية للتجمعات الصحية النائية لتصل إلى 84%.

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