كوادر صحة نجران تُجري 2472 عملية جراحية في 4 أشهر

في تخصصات عامة ودقيقة

نجحت الكوادر الطبية في مستشفيات ومراكز صحة نجران، في إجراء 2472 عملية جراحية في تخصصات عامة ودقيقة، وذلك بالتزامن مع إجراءاتها للتصدي لجائحة كورونا كوفيد 19 خلال الفترة من أول يناير وحتى أواخر أبريل الماضي.



وشملت قائمة العمليات 19 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى 269 عملية عظام وعمود فقري، و122 جراحة تجميل وعمليات حروق.



وأوضحت صحة نجران أن قائمة العمليات شملت أيضًا 58 عملية أورام في تخصصات مختلفة، و72 عملية مسالك بولية، و107 عمليات أنف وأذن وحنجرة، و21 جراحة أطفال، و44 جراحة مخ وأعصاب، و10 جراحات أوعية دموية، و237 جراحة عامة، إضافة إلى 1122 عملية ولادة، وكذلك إجراء 364 عملية في تخصص جراحات أمراض النساء.



وفيما يتعلّق بالإجراءات الطبية فقد تم خلال نفس الفترة إجراء 490 قسطرة قلبية؛ منها 286 استكشافية، وإجراء 454 عملية منظار هضمي، و6161 جلسة غسيل كلوى.