النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "بايدن" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

ضبط 1000 مرتبة مغشوشة بمستودع في "بطحاء الرياض" وهروب العمالة

يعيدون ترميمها وتغليفها وإعادة بيعها في السوق على أنها جديدة

ضبطت بلدية البطحاء بالرياض، اليوم الأحد، مستودعاً مخالفاً اتخذت منه عمالة مخالفة مقراً لغش المراتب والإسفنج بترميمها وتغليفها وإعادة بيعها على أنها جديدة.

وتفصيلاً، اشتبه مراقبو البلدية في سيارة محملة بمراتب وإسفنج مستعمل، وتمت متابعتها حتى دخلت لأحد المستودعات وبعد الوقوف عليه اتضح مخالفته.

وعملت الفرق على ضبط ومصادرة أكثر من 1000 مرتبة في الموقع قبل بيعها في السوق، فيما هربت العمالة من الموقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط 1000 مرتبة مغشوشة بمستودع في "بطحاء الرياض" وهروب العمالة
سبق

ضبطت بلدية البطحاء بالرياض، اليوم الأحد، مستودعاً مخالفاً اتخذت منه عمالة مخالفة مقراً لغش المراتب والإسفنج بترميمها وتغليفها وإعادة بيعها على أنها جديدة.

وتفصيلاً، اشتبه مراقبو البلدية في سيارة محملة بمراتب وإسفنج مستعمل، وتمت متابعتها حتى دخلت لأحد المستودعات وبعد الوقوف عليه اتضح مخالفته.

وعملت الفرق على ضبط ومصادرة أكثر من 1000 مرتبة في الموقع قبل بيعها في السوق، فيما هربت العمالة من الموقع.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
10:14 PM

ضبط 1000 مرتبة مغشوشة بمستودع في "بطحاء الرياض" وهروب العمالة

يعيدون ترميمها وتغليفها وإعادة بيعها في السوق على أنها جديدة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
2,818

ضبطت بلدية البطحاء بالرياض، اليوم الأحد، مستودعاً مخالفاً اتخذت منه عمالة مخالفة مقراً لغش المراتب والإسفنج بترميمها وتغليفها وإعادة بيعها على أنها جديدة.

وتفصيلاً، اشتبه مراقبو البلدية في سيارة محملة بمراتب وإسفنج مستعمل، وتمت متابعتها حتى دخلت لأحد المستودعات وبعد الوقوف عليه اتضح مخالفته.

وعملت الفرق على ضبط ومصادرة أكثر من 1000 مرتبة في الموقع قبل بيعها في السوق، فيما هربت العمالة من الموقع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,642
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,941
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,113

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة