النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطاب طي قيد قيادي يثير تساؤلات .. ومدير "صحة الباحة": لا أحد يأخذ رزق أحد

جرى التعاقد معه كطبيب استشاري .. يقول "المجماج": لدينا وظائف عدة ولا يضر!

أثار تداول خطاب طي قيد إحدى قيادات الشؤون الصحية بالباحة تساؤلات عدة حول سلامة إجراءات القرار نظامياً وقبولها من المديرية مباشرةً، ثم التعاقد مع القيادي كطبيب استشاري بنظام التشغيل الذاتي، وبقاؤه في منصبه، حيث أشار البعض إلى أن استقطاب أطباء بتخصصات نادرة وتحتاج إليها مستشفيات المنطقة أولى من شغلها بأحد منسوبي المديرية في تخصص نفسي، في حين أكّد مدير صحة الباحة أن تداول مثل ذلك والسؤال عنه "شخصنة" بعيدة عن المصلحة العامة، وأنه لا أحد يأخذ رزق أحد -على حد قوله-.

وقال عددٌ من متداولي القرار، لـ "سبق": "تم نشر القرار على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى القيادات -تحتفظ "سبق" بصورة القرار- والذي طوي قيده من الخدمة المدنية وفوراً تم التعاقد معه بنظام التشغيل الذاتي كطبيب استشاري وبقي في منصبه، مؤكدين أنه كان من الأولى التعاقد على هذه الوظيفة الشاغرة بأحد التخصصات النادرة التي تخدم المريض بدلاً من التنقل لمنسوبي المديرية"، مؤكدين أن تحقيق المصلحة العامة وسدّ العجز بتخصصات تنقص مستشفيات المنطقة للحد من التحويلات خارجها أولى وأكثر أهمية من خدمة الزملاء لبعضهم لتحقيق الامتيازات المالية -على حد وصفهم-.

وقال مدير الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج؛ لـ"سبق": "لا أحد يأخذ رزق أحد، حتى من منطقة لمنطقة الأطباء بشكل عام ليس لديهم مشكلات من هذا الباب سواءً بالتشغيل الذاتي أو المدنية وإذا كان هناك فرص استحداث وظائف يستحدث لهم، أرجو ألا "تشخصن" الأسئلة والأحداث، فالطبيب المذكور يخدم كما يخدم طبيب آخر مع أنه حاول البقاء على وظيفته الجديدة دون نقص راتبه لكنه أصبح أقلّ من راتبه السابق".

واضاف: "لدينا وظائف عدة ولا يضر، فالرقم الشاغر على التشغيل الذاتي يعيّن عليه أي طبيب آخر ووظيفته الأولى تصبح شاغرة الآن".

الشؤون الصحية بالباحة الباحة صحة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطاب طي قيد قيادي يثير تساؤلات .. ومدير "صحة الباحة": لا أحد يأخذ رزق أحد
سبق

أثار تداول خطاب طي قيد إحدى قيادات الشؤون الصحية بالباحة تساؤلات عدة حول سلامة إجراءات القرار نظامياً وقبولها من المديرية مباشرةً، ثم التعاقد مع القيادي كطبيب استشاري بنظام التشغيل الذاتي، وبقاؤه في منصبه، حيث أشار البعض إلى أن استقطاب أطباء بتخصصات نادرة وتحتاج إليها مستشفيات المنطقة أولى من شغلها بأحد منسوبي المديرية في تخصص نفسي، في حين أكّد مدير صحة الباحة أن تداول مثل ذلك والسؤال عنه "شخصنة" بعيدة عن المصلحة العامة، وأنه لا أحد يأخذ رزق أحد -على حد قوله-.

وقال عددٌ من متداولي القرار، لـ "سبق": "تم نشر القرار على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى القيادات -تحتفظ "سبق" بصورة القرار- والذي طوي قيده من الخدمة المدنية وفوراً تم التعاقد معه بنظام التشغيل الذاتي كطبيب استشاري وبقي في منصبه، مؤكدين أنه كان من الأولى التعاقد على هذه الوظيفة الشاغرة بأحد التخصصات النادرة التي تخدم المريض بدلاً من التنقل لمنسوبي المديرية"، مؤكدين أن تحقيق المصلحة العامة وسدّ العجز بتخصصات تنقص مستشفيات المنطقة للحد من التحويلات خارجها أولى وأكثر أهمية من خدمة الزملاء لبعضهم لتحقيق الامتيازات المالية -على حد وصفهم-.

وقال مدير الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج؛ لـ"سبق": "لا أحد يأخذ رزق أحد، حتى من منطقة لمنطقة الأطباء بشكل عام ليس لديهم مشكلات من هذا الباب سواءً بالتشغيل الذاتي أو المدنية وإذا كان هناك فرص استحداث وظائف يستحدث لهم، أرجو ألا "تشخصن" الأسئلة والأحداث، فالطبيب المذكور يخدم كما يخدم طبيب آخر مع أنه حاول البقاء على وظيفته الجديدة دون نقص راتبه لكنه أصبح أقلّ من راتبه السابق".

واضاف: "لدينا وظائف عدة ولا يضر، فالرقم الشاغر على التشغيل الذاتي يعيّن عليه أي طبيب آخر ووظيفته الأولى تصبح شاغرة الآن".

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
10:22 AM

خطاب طي قيد قيادي يثير تساؤلات .. ومدير "صحة الباحة": لا أحد يأخذ رزق أحد

جرى التعاقد معه كطبيب استشاري .. يقول "المجماج": لدينا وظائف عدة ولا يضر!

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
7
10,007

أثار تداول خطاب طي قيد إحدى قيادات الشؤون الصحية بالباحة تساؤلات عدة حول سلامة إجراءات القرار نظامياً وقبولها من المديرية مباشرةً، ثم التعاقد مع القيادي كطبيب استشاري بنظام التشغيل الذاتي، وبقاؤه في منصبه، حيث أشار البعض إلى أن استقطاب أطباء بتخصصات نادرة وتحتاج إليها مستشفيات المنطقة أولى من شغلها بأحد منسوبي المديرية في تخصص نفسي، في حين أكّد مدير صحة الباحة أن تداول مثل ذلك والسؤال عنه "شخصنة" بعيدة عن المصلحة العامة، وأنه لا أحد يأخذ رزق أحد -على حد قوله-.

وقال عددٌ من متداولي القرار، لـ "سبق": "تم نشر القرار على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى القيادات -تحتفظ "سبق" بصورة القرار- والذي طوي قيده من الخدمة المدنية وفوراً تم التعاقد معه بنظام التشغيل الذاتي كطبيب استشاري وبقي في منصبه، مؤكدين أنه كان من الأولى التعاقد على هذه الوظيفة الشاغرة بأحد التخصصات النادرة التي تخدم المريض بدلاً من التنقل لمنسوبي المديرية"، مؤكدين أن تحقيق المصلحة العامة وسدّ العجز بتخصصات تنقص مستشفيات المنطقة للحد من التحويلات خارجها أولى وأكثر أهمية من خدمة الزملاء لبعضهم لتحقيق الامتيازات المالية -على حد وصفهم-.

وقال مدير الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج؛ لـ"سبق": "لا أحد يأخذ رزق أحد، حتى من منطقة لمنطقة الأطباء بشكل عام ليس لديهم مشكلات من هذا الباب سواءً بالتشغيل الذاتي أو المدنية وإذا كان هناك فرص استحداث وظائف يستحدث لهم، أرجو ألا "تشخصن" الأسئلة والأحداث، فالطبيب المذكور يخدم كما يخدم طبيب آخر مع أنه حاول البقاء على وظيفته الجديدة دون نقص راتبه لكنه أصبح أقلّ من راتبه السابق".

واضاف: "لدينا وظائف عدة ولا يضر، فالرقم الشاغر على التشغيل الذاتي يعيّن عليه أي طبيب آخر ووظيفته الأولى تصبح شاغرة الآن".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,542
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,243
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,670
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,351

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة