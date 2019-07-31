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أمير الجوف يزور حاجّة عراقية تعرّضت لوعكة صحية

ركبت لها دعامة بالشرايين التاجية

زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم؛ حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في مدينة سكاكا.

واطمأنّ أمير الجوف على صحة الحالة من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور حسن بن علي الشهراني؛ حيث تعرضت لذبحة قلبية، أُدخلت على إثرها مركز القلب، وركبت لها دعامة بالشرايين التاجية.

ودعا الله لها بالشفاء العاجل، ووجه بتقديم أفضل الخدمات حتى تتمكّن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة.

وأعربت الحاجة العراقية عن شكرها لأمير المنطقة، وجميع الجهات التي باشرت حالتها وقدمت لها العلاج اللازم والراحة التامة.

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أمير الجوف يزور حاجّة عراقية تعرّضت لوعكة صحية
سبق

زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم؛ حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في مدينة سكاكا.

واطمأنّ أمير الجوف على صحة الحالة من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور حسن بن علي الشهراني؛ حيث تعرضت لذبحة قلبية، أُدخلت على إثرها مركز القلب، وركبت لها دعامة بالشرايين التاجية.

ودعا الله لها بالشفاء العاجل، ووجه بتقديم أفضل الخدمات حتى تتمكّن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة.

وأعربت الحاجة العراقية عن شكرها لأمير المنطقة، وجميع الجهات التي باشرت حالتها وقدمت لها العلاج اللازم والراحة التامة.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
06:43 PM

أمير الجوف يزور حاجّة عراقية تعرّضت لوعكة صحية

ركبت لها دعامة بالشرايين التاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم؛ حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في مدينة سكاكا.

واطمأنّ أمير الجوف على صحة الحالة من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور حسن بن علي الشهراني؛ حيث تعرضت لذبحة قلبية، أُدخلت على إثرها مركز القلب، وركبت لها دعامة بالشرايين التاجية.

ودعا الله لها بالشفاء العاجل، ووجه بتقديم أفضل الخدمات حتى تتمكّن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة.

وأعربت الحاجة العراقية عن شكرها لأمير المنطقة، وجميع الجهات التي باشرت حالتها وقدمت لها العلاج اللازم والراحة التامة.

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