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تشيلسي يوافق على طلب "كانتي" بالبقاء في البيت لبعض الوقت

بسبب حالة الذعر من فيروس كورونا التي يعاني منها اللاعب

وافق نادي تشيلسي على طلب الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الوسط، بالتغيب عن مران الفريق بشكل رسمي، بسبب حالة الذعر التي يعاني منها تجاه فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، الخميس: إن كانتي يعاني من خوف كبير بسبب الفيروس؛ لذلك طلب من إدارة تشيلسي السماح له بالبقاء في البيت لبعض الوقت.

ووافق فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني، على طلب لاعبه دون مشاكل، خاصة أنه لا يريد نقل حالة القلق إلى لاعبيه داخل مقر التدريبات خلال الأيام القادمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تشيلسي يوافق على طلب "كانتي" بالبقاء في البيت لبعض الوقت
سبق

وافق نادي تشيلسي على طلب الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الوسط، بالتغيب عن مران الفريق بشكل رسمي، بسبب حالة الذعر التي يعاني منها تجاه فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، الخميس: إن كانتي يعاني من خوف كبير بسبب الفيروس؛ لذلك طلب من إدارة تشيلسي السماح له بالبقاء في البيت لبعض الوقت.

ووافق فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني، على طلب لاعبه دون مشاكل، خاصة أنه لا يريد نقل حالة القلق إلى لاعبيه داخل مقر التدريبات خلال الأيام القادمة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:34 PM

تشيلسي يوافق على طلب "كانتي" بالبقاء في البيت لبعض الوقت

بسبب حالة الذعر من فيروس كورونا التي يعاني منها اللاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق نادي تشيلسي على طلب الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الوسط، بالتغيب عن مران الفريق بشكل رسمي، بسبب حالة الذعر التي يعاني منها تجاه فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، الخميس: إن كانتي يعاني من خوف كبير بسبب الفيروس؛ لذلك طلب من إدارة تشيلسي السماح له بالبقاء في البيت لبعض الوقت.

ووافق فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني، على طلب لاعبه دون مشاكل، خاصة أنه لا يريد نقل حالة القلق إلى لاعبيه داخل مقر التدريبات خلال الأيام القادمة.

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