الميركاتو الشتوي.. نيوكاسل يعلن ثاني صفقات "الحقبة السعودية"

مهاجم بيرنلي يعزز الخط الأمامي لـ"الماكبايس" بعد إصابة "ويلسون"

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هي الثانية في الحقبة السعودية.

وفي بيان رسمي أصدره ظهر اليوم الخميس، أعلن نيوكاسل تعاقده مع كريس وود مهاجم بيرنلي الإنجليزي، لمدة عامين ونصف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" وشبكة "سكاي سبورتس"، فإن انتقال اللاعب النيوزيلندي إلى "الماكبايس" كلف النادي 25 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح صاحب الـ30 عامًا الصفقة الثانية التي يبرمها النادي بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمار السعودي، بعد الظهير الإنجليزي كيران تريبيير.

وتقرر منح "وود" القميص رقم 20، حيث من المتوقع تسجيل ظهوره الأول عند مواجهة واتفورد بملعب سان جيمس بارك، السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي.

وقال "وود" في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "إنها فرصة رائعة جدا بالنسبة لي والسعادة لا تسعني بالانضمام إلى نيوكاسل".

وكان نيوكاسل يبحث عن تعزيز خطه الأمامي بعد إصابة المهاجم البارز كالوم ويلسون في ربلة الساق وغيابه لثمانية أسابيع.

وقال المدرب إيدي هاو: "كريس صفقة مهمة لنا في توقيت مثالي وأنا سعيد بقدرتنا على إنهاء التعاقد معه سريعا، يشكل خطورة كبيرة في الهجوم وتعجبني شخصيته وقدراته البدنية ويملك خبرة كبيرة في الدوري الممتاز، سينسجم كثيرا مع التشكيلة".