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بعد إعادة سفارتها من القدس لتل أبيب.. إسرائيل تجمد تمثيلها الدبلوماسي في باراجواي

مكتب "نتنياهو": القرار شديد الخطورة وسيؤثر على العلاقة بين البلدَيْن

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراجواي اليوم؛ وذلك بعد ساعات من إعلان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وقال مكتب نتنياهو وفقًا لـ"رويترز" في بيان مقتضب: "إن إسرائيل ترى أن قرار باراجواي الغريب سيؤثر على العلاقات بين البلدين، وأنه شديد الخطورة".

وكانت الولايات المتحدة وجواتيمالا قد نقلتا سفارتَيْهما إلى القدس في مايو الماضي، ويحاول نتنياهو إقناع دول أخرى بأن تحذو حذوهما.

وتوجه رئيس باراجواي السابق هوراسيو كارتيس إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو، وحل محله الشهر الماضي ماريو عبده، وهو أيضًا عضو في حزب كولورادو المحافظ.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إعادة سفارتها من القدس لتل أبيب.. إسرائيل تجمد تمثيلها الدبلوماسي في باراجواي
سبق

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراجواي اليوم؛ وذلك بعد ساعات من إعلان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وقال مكتب نتنياهو وفقًا لـ"رويترز" في بيان مقتضب: "إن إسرائيل ترى أن قرار باراجواي الغريب سيؤثر على العلاقات بين البلدين، وأنه شديد الخطورة".

وكانت الولايات المتحدة وجواتيمالا قد نقلتا سفارتَيْهما إلى القدس في مايو الماضي، ويحاول نتنياهو إقناع دول أخرى بأن تحذو حذوهما.

وتوجه رئيس باراجواي السابق هوراسيو كارتيس إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو، وحل محله الشهر الماضي ماريو عبده، وهو أيضًا عضو في حزب كولورادو المحافظ.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
09:23 PM

بعد إعادة سفارتها من القدس لتل أبيب.. إسرائيل تجمد تمثيلها الدبلوماسي في باراجواي

مكتب "نتنياهو": القرار شديد الخطورة وسيؤثر على العلاقة بين البلدَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,530

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراجواي اليوم؛ وذلك بعد ساعات من إعلان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وقال مكتب نتنياهو وفقًا لـ"رويترز" في بيان مقتضب: "إن إسرائيل ترى أن قرار باراجواي الغريب سيؤثر على العلاقات بين البلدين، وأنه شديد الخطورة".

وكانت الولايات المتحدة وجواتيمالا قد نقلتا سفارتَيْهما إلى القدس في مايو الماضي، ويحاول نتنياهو إقناع دول أخرى بأن تحذو حذوهما.

وتوجه رئيس باراجواي السابق هوراسيو كارتيس إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو، وحل محله الشهر الماضي ماريو عبده، وهو أيضًا عضو في حزب كولورادو المحافظ.

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