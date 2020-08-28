شرطة الرياض تطيح بـ 9 مقيمين امتهنوا تجميع مركبات مجهولة

8 سودانيين ومصري.. تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية.

وقال "الكريديس": المتهمون أعدوا موقعين في حيي النسيم والحائر لتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار لحسابهم الخاص، حيث ضبط بداخلهما 15 مركبة مجزأة مجهولة الملكية تم إخفاء معالمها، إضافة إلى مركبة أخرى مسروقة داخل أحد الموقعين.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.