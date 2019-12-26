العين يستمر بالانفراد في الصدارة.. والباطن يواصل مطاردته

أربعة انتصارات وتعادل في ختام الجولة الـ18 من دوري الدرجة الأولى

واصل فريق العين صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه فريق جدة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في ختام منافسات الجولة الـ18 للبطولة.

وكانت منافسات الجولة الـ 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم قد اختتمت أمس بإقامة 5 مباريات، جمعت النهضة مع الشعلة، والكوكب مع الخليج، والتقدم مع الباطن، والعين مع جدة، والأنصار مع الجيل.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تعادل النهضة مع ضيفه الشعلة بنتيجة 2 – 2؛ ورفع النهضة رصيده لـ 26 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الشعلة رصيده لـ 24 نقطة في المركز العاشر.

وتغلب الخليج على مضيفه الكوكب بنتيجة 1 – 0؛ ليرتفع رصيد الخليج لـ 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الكوكب عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر. وعاد فريق الباطن من ملعب مضيفه التقدم بفوز بنتيجة 1 – 0؛ ليكون رصيد الباطن 31 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد التقدم عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وفاز الجيل على مضيفه الأنصار بنتيجة 0 – 2. وبتلك النتيجة رفع الجيل رصيده لـ 18 نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد الأنصار عند النقطة الـ19 في المركز الخامس عشر.

وفي ختام مباريات أمس تغلب فريق العين على ضيفه جدة بهدف دون رد؛ ليرتفع رصيد العين لـ34 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد جدة عند النقطة الـ23 في المركز الحادي عشر.

وكانت منافسات الجولة قد انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 5 مباريات. وفاز فيها الطائي على مضيفه القادسية 1-0، وفاز المجزل على نجران 3-1، وتغلب حطين على مضيفه البكيرية 1 – 0، وفاز الثقبة على النجوم 2 – 0، فيما كسب أحد مضيفه الجبلين بـ3 - 1.