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للعام الثاني على التوالي.. مجموعة سليمان الحبيب تحصد جائزة سلامة المرضى

عن فئة المنشآت الصحية.. وتهدف لتحسين جودة الخدمات والرعاية المقدمة

تَسلمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي، عن فئة المنشآت الصحية التي نظّمها المركز السعودي لسلامة المرضى، خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية وزير الصحة، والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية متطورة وأكثر أمانًا للجميع.

وشهدت الجائزة، في نسختها الثانية، مشاركات عديدة ونوعية، تَنافس عليها أكثر من 1000 متقدم. حيث حاز المشروعان اللذان تقدمت بهما المجموعة، على جائزتين؛ تقديرًا لجهودها المضنية وعملها الحثيث خلال العام الماضي من أجل تطوير كل ما يتعلق بسلامة المرضى ورفع جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى في جميع مراحلها، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء الطبية بفضل استقطاب الكفاءات الطبية عالية التأهيل؛ كونهم العنصر الفاعل في سلامة المرضى.

وجاء اختيار اللجنة التي تضم نخبة من المحكّمين الذين يملكون الخبرة والكفاءة في مجال سلامة المرضى للمشروع الأول المقدم من إدارة مكافحة العدوى والأمراض المعدية بالمجموعة، عن تقنين استخدام المضادات الحيوية، والذي تم تطبيقه في كافة مستشفيات المجموعة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وحقق نجاحًا منقطع النظير؛ مما أثمر عن الحد من الإصابة بالبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ووقع اختيار اللجنة على المشروع الثاني المعنيّ بتحسين الخدمات الطبية، والذي يستهدف خفض نِسَب تنويم المرضى المفاجئة في أقسام العناية الحرجة وإحداث نقلة نوعية بها.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليُضاف لسجل المجموعة المليء بالجوائز والإنجازات، ويعزز من مكانتها كرائدة على مستوى المنطقة في مجال الرعاية الصحية، ويدفعها نحو حصد المزيد من الشهادات والتي من أبرزها شهادة غينيس لأكبر مركز قيادة وتحكم للعناية الحرجة بالعالم بسعة تتجاوز 796 سريرًا، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" واللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والمؤسسة الأمريكية SRC.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الجائزة الوطنية لسلامة المرضى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للعام الثاني على التوالي.. مجموعة سليمان الحبيب تحصد جائزة سلامة المرضى
سبق

تَسلمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي، عن فئة المنشآت الصحية التي نظّمها المركز السعودي لسلامة المرضى، خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية وزير الصحة، والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية متطورة وأكثر أمانًا للجميع.

وشهدت الجائزة، في نسختها الثانية، مشاركات عديدة ونوعية، تَنافس عليها أكثر من 1000 متقدم. حيث حاز المشروعان اللذان تقدمت بهما المجموعة، على جائزتين؛ تقديرًا لجهودها المضنية وعملها الحثيث خلال العام الماضي من أجل تطوير كل ما يتعلق بسلامة المرضى ورفع جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى في جميع مراحلها، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء الطبية بفضل استقطاب الكفاءات الطبية عالية التأهيل؛ كونهم العنصر الفاعل في سلامة المرضى.

وجاء اختيار اللجنة التي تضم نخبة من المحكّمين الذين يملكون الخبرة والكفاءة في مجال سلامة المرضى للمشروع الأول المقدم من إدارة مكافحة العدوى والأمراض المعدية بالمجموعة، عن تقنين استخدام المضادات الحيوية، والذي تم تطبيقه في كافة مستشفيات المجموعة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وحقق نجاحًا منقطع النظير؛ مما أثمر عن الحد من الإصابة بالبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ووقع اختيار اللجنة على المشروع الثاني المعنيّ بتحسين الخدمات الطبية، والذي يستهدف خفض نِسَب تنويم المرضى المفاجئة في أقسام العناية الحرجة وإحداث نقلة نوعية بها.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليُضاف لسجل المجموعة المليء بالجوائز والإنجازات، ويعزز من مكانتها كرائدة على مستوى المنطقة في مجال الرعاية الصحية، ويدفعها نحو حصد المزيد من الشهادات والتي من أبرزها شهادة غينيس لأكبر مركز قيادة وتحكم للعناية الحرجة بالعالم بسعة تتجاوز 796 سريرًا، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" واللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والمؤسسة الأمريكية SRC.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
11:38 AM

للعام الثاني على التوالي.. مجموعة سليمان الحبيب تحصد جائزة سلامة المرضى

عن فئة المنشآت الصحية.. وتهدف لتحسين جودة الخدمات والرعاية المقدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَسلمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي، عن فئة المنشآت الصحية التي نظّمها المركز السعودي لسلامة المرضى، خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية وزير الصحة، والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية متطورة وأكثر أمانًا للجميع.

وشهدت الجائزة، في نسختها الثانية، مشاركات عديدة ونوعية، تَنافس عليها أكثر من 1000 متقدم. حيث حاز المشروعان اللذان تقدمت بهما المجموعة، على جائزتين؛ تقديرًا لجهودها المضنية وعملها الحثيث خلال العام الماضي من أجل تطوير كل ما يتعلق بسلامة المرضى ورفع جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى في جميع مراحلها، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء الطبية بفضل استقطاب الكفاءات الطبية عالية التأهيل؛ كونهم العنصر الفاعل في سلامة المرضى.

وجاء اختيار اللجنة التي تضم نخبة من المحكّمين الذين يملكون الخبرة والكفاءة في مجال سلامة المرضى للمشروع الأول المقدم من إدارة مكافحة العدوى والأمراض المعدية بالمجموعة، عن تقنين استخدام المضادات الحيوية، والذي تم تطبيقه في كافة مستشفيات المجموعة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وحقق نجاحًا منقطع النظير؛ مما أثمر عن الحد من الإصابة بالبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ووقع اختيار اللجنة على المشروع الثاني المعنيّ بتحسين الخدمات الطبية، والذي يستهدف خفض نِسَب تنويم المرضى المفاجئة في أقسام العناية الحرجة وإحداث نقلة نوعية بها.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليُضاف لسجل المجموعة المليء بالجوائز والإنجازات، ويعزز من مكانتها كرائدة على مستوى المنطقة في مجال الرعاية الصحية، ويدفعها نحو حصد المزيد من الشهادات والتي من أبرزها شهادة غينيس لأكبر مركز قيادة وتحكم للعناية الحرجة بالعالم بسعة تتجاوز 796 سريرًا، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" واللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والمؤسسة الأمريكية SRC.

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