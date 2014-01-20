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انطلاق قمة بيروت .. والجدعان: التحديات عديدة وتوحيد الجهود مطلب

قال: القمة التنموية في الرياض خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي

انطلقت -قبل قليل- في بيروت أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية بعد اكتمال وصول الوفود العربية.

على هامش القمة، قال وزير المالية محمد الجدعان؛ الذي يتراس وفد المملكة، "القمة التنموية في الرياض خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك، ودعمت إطلاق برنامج التمويل لدعم التجارة العربية".

وأضاف الجدعان: انعقاد هذه القمة يأتي في وقت تواجه فيه الأمة العربية عديداً من التحديات، وعلينا أن نكون أكثر حرصاً على توحيد الجهود.

فيما قال الرئيس اللبناني ميشيل عون؛ وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية: زلزال حروب متنقلة ضرب منطقتنا والخسائر فادحة، ولسنا اليوم هنا لمناقشة أسباب الحروب والمتسبّبين فيها، إنما لمعالجة نتائجها المدمّرة على الاقتصاد في بلداننا، ولبنان دفع الثمن الغالي من جرّاء الحروب والإرهاب، ويتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر لنزوح الأشقاء السوريين والإخوة الفلسطينيين، كما أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه وعدم احترامه القرارات الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق قمة بيروت .. والجدعان: التحديات عديدة وتوحيد الجهود مطلب
سبق

انطلقت -قبل قليل- في بيروت أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية بعد اكتمال وصول الوفود العربية.

على هامش القمة، قال وزير المالية محمد الجدعان؛ الذي يتراس وفد المملكة، "القمة التنموية في الرياض خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك، ودعمت إطلاق برنامج التمويل لدعم التجارة العربية".

وأضاف الجدعان: انعقاد هذه القمة يأتي في وقت تواجه فيه الأمة العربية عديداً من التحديات، وعلينا أن نكون أكثر حرصاً على توحيد الجهود.

فيما قال الرئيس اللبناني ميشيل عون؛ وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية: زلزال حروب متنقلة ضرب منطقتنا والخسائر فادحة، ولسنا اليوم هنا لمناقشة أسباب الحروب والمتسبّبين فيها، إنما لمعالجة نتائجها المدمّرة على الاقتصاد في بلداننا، ولبنان دفع الثمن الغالي من جرّاء الحروب والإرهاب، ويتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر لنزوح الأشقاء السوريين والإخوة الفلسطينيين، كما أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه وعدم احترامه القرارات الدولية.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:28 PM

انطلاق قمة بيروت .. والجدعان: التحديات عديدة وتوحيد الجهود مطلب

قال: القمة التنموية في الرياض خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت -قبل قليل- في بيروت أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية بعد اكتمال وصول الوفود العربية.

على هامش القمة، قال وزير المالية محمد الجدعان؛ الذي يتراس وفد المملكة، "القمة التنموية في الرياض خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك، ودعمت إطلاق برنامج التمويل لدعم التجارة العربية".

وأضاف الجدعان: انعقاد هذه القمة يأتي في وقت تواجه فيه الأمة العربية عديداً من التحديات، وعلينا أن نكون أكثر حرصاً على توحيد الجهود.

فيما قال الرئيس اللبناني ميشيل عون؛ وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية: زلزال حروب متنقلة ضرب منطقتنا والخسائر فادحة، ولسنا اليوم هنا لمناقشة أسباب الحروب والمتسبّبين فيها، إنما لمعالجة نتائجها المدمّرة على الاقتصاد في بلداننا، ولبنان دفع الثمن الغالي من جرّاء الحروب والإرهاب، ويتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر لنزوح الأشقاء السوريين والإخوة الفلسطينيين، كما أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه وعدم احترامه القرارات الدولية.

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