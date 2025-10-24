الأمن يضبط جناة سرقوا ١٢ مركبة.. هذه واحدة منها

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، قبضت على جناة أقدموا على سرقة ١٢ مركبة في أوقات متفرقة.
ووفقاً للتفاصيل اتضح أن الجناة من أرباب السوابق ومتعاطين للمخدرات.
وكان مقطع فيديو قد وثق عملية سرقة إحدى السيارات والتي قام بها الجناة.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، قبضت على جناة أقدموا على سرقة ١٢ مركبة في أوقات متفرقة.
ووفقاً للتفاصيل اتضح أن الجناة من أرباب السوابق ومتعاطين للمخدرات.
وكان مقطع فيديو قد وثق عملية سرقة إحدى السيارات والتي قام بها الجناة.
الجهات الأمنية المنطقة الشرقية
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، قبضت على جناة أقدموا على سرقة ١٢ مركبة في أوقات متفرقة.
ووفقاً للتفاصيل اتضح أن الجناة من أرباب السوابق ومتعاطين للمخدرات.
وكان مقطع فيديو قد وثق عملية سرقة إحدى السيارات والتي قام بها الجناة.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، قبضت على جناة أقدموا على سرقة ١٢ مركبة في أوقات متفرقة.
ووفقاً للتفاصيل اتضح أن الجناة من أرباب السوابق ومتعاطين للمخدرات.
وكان مقطع فيديو قد وثق عملية سرقة إحدى السيارات والتي قام بها الجناة.