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"القرزعي" يدشّن مسابقة الأمير نايف بعسير

تهدف لإبراز دور وزارة الداخلية في خدمة كتاب الله

دشّن اللواء صالح بن سليمان القرزعي، مدير شرطة منطقة عسير صباح اليوم الثلاثاء، مسابقة الأمير نايف -رحمه الله- في نسختها السابعة لعام ١٤٣٩هـ لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية، وذلك بحضور مدراء شعب وأقسام التوجيه الفكري والمعنوي بقطاعات وزارة الداخلية بمنطقة عسير.

وتهدف هذه المسابقة إلى إبراز دور الوزارة في خدمة كتاب الله عزّ وجل وإعانة الله منسوبي الوزارة على حفظ ومراجعة القرآن الكريم، ويقوم بتنفيذ المسابقة وتحكيمها شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المنطقة بالتعاون مع الجهات الرسميّة وتتكون المسابقة من مرحلتين المرحلة، الأولية في مديرية شرطة منطقة عسير، والمرحلة الثانية في منطقة الرياض.

وحث اللواء المشرف العام على المسابقة الحضور على المشاركة والاستفادة من هذه المسابقة ونشرها والإعلان عنها.

وفي الختام تم تكريم مدراء أقسام التوجيه الفكري والمعنوي بالأمن العام بمنطقة عسير المتميّزين في مجال عملهم.

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"القرزعي" يدشّن مسابقة الأمير نايف بعسير
سبق

دشّن اللواء صالح بن سليمان القرزعي، مدير شرطة منطقة عسير صباح اليوم الثلاثاء، مسابقة الأمير نايف -رحمه الله- في نسختها السابعة لعام ١٤٣٩هـ لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية، وذلك بحضور مدراء شعب وأقسام التوجيه الفكري والمعنوي بقطاعات وزارة الداخلية بمنطقة عسير.

وتهدف هذه المسابقة إلى إبراز دور الوزارة في خدمة كتاب الله عزّ وجل وإعانة الله منسوبي الوزارة على حفظ ومراجعة القرآن الكريم، ويقوم بتنفيذ المسابقة وتحكيمها شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المنطقة بالتعاون مع الجهات الرسميّة وتتكون المسابقة من مرحلتين المرحلة، الأولية في مديرية شرطة منطقة عسير، والمرحلة الثانية في منطقة الرياض.

وحث اللواء المشرف العام على المسابقة الحضور على المشاركة والاستفادة من هذه المسابقة ونشرها والإعلان عنها.

وفي الختام تم تكريم مدراء أقسام التوجيه الفكري والمعنوي بالأمن العام بمنطقة عسير المتميّزين في مجال عملهم.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
06:32 PM

"القرزعي" يدشّن مسابقة الأمير نايف بعسير

تهدف لإبراز دور وزارة الداخلية في خدمة كتاب الله

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ظافر الشهري - عسير
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دشّن اللواء صالح بن سليمان القرزعي، مدير شرطة منطقة عسير صباح اليوم الثلاثاء، مسابقة الأمير نايف -رحمه الله- في نسختها السابعة لعام ١٤٣٩هـ لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية، وذلك بحضور مدراء شعب وأقسام التوجيه الفكري والمعنوي بقطاعات وزارة الداخلية بمنطقة عسير.

وتهدف هذه المسابقة إلى إبراز دور الوزارة في خدمة كتاب الله عزّ وجل وإعانة الله منسوبي الوزارة على حفظ ومراجعة القرآن الكريم، ويقوم بتنفيذ المسابقة وتحكيمها شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المنطقة بالتعاون مع الجهات الرسميّة وتتكون المسابقة من مرحلتين المرحلة، الأولية في مديرية شرطة منطقة عسير، والمرحلة الثانية في منطقة الرياض.

وحث اللواء المشرف العام على المسابقة الحضور على المشاركة والاستفادة من هذه المسابقة ونشرها والإعلان عنها.

وفي الختام تم تكريم مدراء أقسام التوجيه الفكري والمعنوي بالأمن العام بمنطقة عسير المتميّزين في مجال عملهم.

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