انتهاء التقديم الإلكتروني على القبول بـ "جامعة حائل" غداً .. والأحد المقبل النتائج

وسط اقتراح بعمل نموذج إلكتروني لاستقبال الاستفسارات والطلبات بدل "الإيميل"

ينتهي يوم غدٍ الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوّال 1440هـ، التقديم الإلكتروني على القبول بجامعة حائل، لخريجي الثانوية العامة الراغبين في الدراسة بالجامعة للعام المقبل، في المسارات الثلاثة للسنة التحضيرية في الجامعة الأم، وبكليات البنات في فروعها السبعة، والذي بدأ الثلاثاء الماضي 18 يونيو 2019 الموافق 15 شوّال 1440هـ.

وستعلن الجامعة الأحد المقبل 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوّال 1440هـ، أسماء المقبولين في الجامعة، عبر رسائل خاصة تصل كل مقبول، فيما أتاحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة رابطاً للطلبة المقبولين، الذين لم تصل إليهم رسائل لأيّ سبب، وذلك بالتأكد من قبولهم على الرابط: bixassb.uoh.edu.sa.

وحدّدت العمادة الأحد 7 يوليو 2019 الموافق 4 ذي القعدة 1440هـ، آخر موعد لتأكيد القبول.

من جانبها، استبدلت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، هذا العام، استقبال الاستفسارات والطلبات "اليدوي" في السابق إلى "إلكتروني"، عبر إرسال الطالب أو ولي أمره استفساره أو طلبه، مرفقاً معه صورة للشهادة الثانوية العامة ووسيلة تواصل إلى الإيميل الخاص بعمادة القبول والتسجيل admission@uoh.edu.sa إذ تم تخصيص أكثر من خمسة موظفين يستقبلون الرسائل خلال الدوام الرسمي، ويتم فرزها لعرضها على لجانٍ تم تشكيلها بتوجيه من مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم؛ ومتابعة من عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم اللويش؛ والتي ترد على الاستفسار أو الطلب مباشرة في مدة أقصاها ساعتان، ويصل الرد بالإيميل إلى مرسله.

ونال استبدال عمادة القبول والتسجيل بالجامعة لاستقبال الاستفسارات والطلبات "اليدوي" إلى "إلكتروني" عبر إيميل عمادة القبول والتسجيل استحسان الطلبة المستفيدين من الخدمة، إلا أن البعض اقترح على العمادة أن يتم لاحقاً إعداد نموذج إلكتروني لاستقبال الاستفسارات والطلبات، ويحصل المتقدم على رقم طلب، يمكنه به متابعة طلبه، والاطلاع على الإجراءات كافة التي تمّت بشأنه، بدلاً من رد العمادة على صاحب الاستفسار عبر الإيميل، الذي أحيانا يصل الرد إلى صندوق الرسائل غير المرغوبة "الجنك ميل" بدلاً من صندوق "البريد الوارد" وقد لا ينتبه الطالب أو الطالبة للرد؛ الأمر الذي يجعله يعيد إرسال الاستفسار أو الطلب مرات عدة ظناً منه بعدم وصول البريد للعمادة.