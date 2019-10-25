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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بإريتريا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث أبرز المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية دولة إريتريا عثمان علي صالح.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإريتريا، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بإريتريا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية دولة إريتريا عثمان علي صالح.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإريتريا، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
04:54 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بإريتريا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث أبرز المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية دولة إريتريا عثمان علي صالح.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإريتريا، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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