محافظ العرضيات يُعزي ذوي الشهيد علي العامري

قدم محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد علي بن شينان العامري.

وتوفي الفقيد - رحمه الله -، السبت، متأثرًا بجراحه بعد إصابته في الحد الجنوبي منذ ثلاث سنوات.

جاءت زيارة المحافظ، لذوي الشهيد، عصر اليوم، بقرية السند، مركز حلحال، العرضيات.