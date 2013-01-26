محافظ العرضيات يُعزي ذوي الشهيد علي العامري
قدم محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد علي بن شينان العامري.
وتوفي الفقيد - رحمه الله -، السبت، متأثرًا بجراحه بعد إصابته في الحد الجنوبي منذ ثلاث سنوات.
جاءت زيارة المحافظ، لذوي الشهيد، عصر اليوم، بقرية السند، مركز حلحال، العرضيات.
محافظ العرضيات يُعزي ذوي الشهيد علي العامري
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-26
قدم محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد علي بن شينان العامري.
وتوفي الفقيد - رحمه الله -، السبت، متأثرًا بجراحه بعد إصابته في الحد الجنوبي منذ ثلاث سنوات.
جاءت زيارة المحافظ، لذوي الشهيد، عصر اليوم، بقرية السند، مركز حلحال، العرضيات.
26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
05:05 PM
محافظ العرضيات يُعزي ذوي الشهيد علي العامري
قدم محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد علي بن شينان العامري.
وتوفي الفقيد - رحمه الله -، السبت، متأثرًا بجراحه بعد إصابته في الحد الجنوبي منذ ثلاث سنوات.
جاءت زيارة المحافظ، لذوي الشهيد، عصر اليوم، بقرية السند، مركز حلحال، العرضيات.