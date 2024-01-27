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إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص أمفيتامين مخدر في الطائف

بحوزة مواطنَيْن اثنين والقبض عليهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (1.016.000) قرص أمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنَيْن اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص أمفيتامين مخدر في الطائف
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (1.016.000) قرص أمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنَيْن اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
03:12 PM

إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص أمفيتامين مخدر في الطائف

بحوزة مواطنَيْن اثنين والقبض عليهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (1.016.000) قرص أمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنَيْن اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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