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سوق الأسهم اليوم.. 60 شركة ارتفعت و128 تراجعت والإغلاق منخفض

الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 62.37 نقطة ليقفل عند مستوى 10790.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، والخليجية العامة، ومتطورة، وملاذ للتأمين، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، وساب، وإكسترا، والصناعات الكهربائية، وبوان فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.67% و2.93%.
فيما كانت أسهم شركات متطورة، والعقارية، وسابتكو، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، وملاذ للتأمين، وسابتكو، والعقارية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 229.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23065.96 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 878 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم اليوم.. 60 شركة ارتفعت و128 تراجعت والإغلاق منخفض
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 62.37 نقطة ليقفل عند مستوى 10790.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، والخليجية العامة، ومتطورة، وملاذ للتأمين، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، وساب، وإكسترا، والصناعات الكهربائية، وبوان فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.67% و2.93%.
فيما كانت أسهم شركات متطورة، والعقارية، وسابتكو، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، وملاذ للتأمين، وسابتكو، والعقارية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 229.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23065.96 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 878 صفقة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
04:05 PM

سوق الأسهم اليوم.. 60 شركة ارتفعت و128 تراجعت والإغلاق منخفض

الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 62.37 نقطة ليقفل عند مستوى 10790.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، والخليجية العامة، ومتطورة، وملاذ للتأمين، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، وساب، وإكسترا، والصناعات الكهربائية، وبوان فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.67% و2.93%.
فيما كانت أسهم شركات متطورة، والعقارية، وسابتكو، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، وملاذ للتأمين، وسابتكو، والعقارية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 229.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23065.96 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 878 صفقة.

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