بعد الإطلاق الرسمي.. تعرف على فريق كرة القدم الأمريكية في جدة

"جعفري" لـ"سبق": مثلنا الوطن في 4 مباريات دولية في بطولتين

نوه لاعب كرة القدم الأمريكية محمد عوض الجعفري بأهمية قرار اللجنة الأولمبية العربية السعودية إطلاق اتحاد كرة القدم الأمريكية في المملكة العربية السعودية.

وقال جعفري لـ"سبق": تحقق ما كنا ننتظره ونشكر اللجنة الأولمبية العربية السعودية ممثلة في رئيسها تركي آل الشيخ على هذا القرار الذي أسعدنا نحن ممارسي كرة القدم الأمريكية.

وعن فريقهم في كرة القدم الأمريكية قال: تأسس فريقنا لكرة القدم الأمريكية عام 2010 في مدينة جدة, وقد مثلنا الوطن في 4 مباريات دولية من ضمنها بطولتان في الأردن وبطولة في الكويت وبطولة فيتنام حققنا فيها المركز الثامن عالمياً مضيفاً بأن آخر مباراة لهم كانت في شهر إبريل الماضي في مدينة دبي الإماراتية.

يذكر أن كرة القدم الأمريكية هي لعبة رياضية تعرف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا باسم كرة القدم (football) والغرض في اللعبة هو تخطي لاعبي الفريق الخصم والوصول إلى نهاية منطقة الخصم، ويمكن حمل الكرة باليدين والتقدم بها أو رميها (تمريرها) إلى لاعب آخر في منطقة أخرى لمواصلة التقدم، ويمكن أيضاً أخذ الكرة من يد اللاعب في نفس الفريق مباشرة.

ويمكن تحقيق هدف بأكثر من طريقة: التقدم وتخطي خط الهدف في منطقة الخصم دون توقف، أو رمي الكرة للاعب آخر موجود بعد خط الهدف، وهكذا يحصل الفريق على ست نقاط وبعدها يحاول الفريق المهاجم إحراز نقطة أو نقطتين، أو ركل الكرة عالياً بين العمودين الموجودين أعلى نهاية منطقة الفريق الآخر، وبهذا يحصل الفريق على ثلاث نقاط، الفريق الفائز هو الذي يحصد أكبر قدر من النقاط في الوقت المحدد.