فجرًا بمكة.. مقبرة شهداء الحرم تحتضن جثمان الشهيد "الجميعي"

أديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام وسط حضور أسرته وذويه وزملائه

ودّعت جموع غفيرة من أهالي مكة المكرمة، بعد فجر اليوم، الشهيد عامر بن هليل سعد الجميعي؛ الذي استشهد في ميدان البطولة والشرف دفاعًا عن دينه والملك ووطنه بالحد الجنوبي، إلى مقبرة شهداء الحرم؛ بحضور نائب مساعد وكيل وزارة الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي.

واحتضنت مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع، جثمان الشهيد بعد أن أديت الصلاة عليه في المسجد الحرام عقب صلاة الفجر، وسط حضور أسرته وذويه وزملائه.

من جانبها عبّرت أسرة الشهيد عن افتخارها الكبير وتشرفها باستشهاد ابنهم في ميدان البطولة دفاعًا عن الوطن ومقدساته وقيادته؛ مؤكدين أن ذلك لن يزيد أفراد جنودنا البواسل إلا إصرارًا وعزيمة على دحر المليشيات الحوثية؛ سائلين الله -العلي القدير- أن ينصر جنودنا البواسل على ثغور الوطن، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظ هذا الوطن آمنًا مطمئنًا؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.

والشهيد "الجميعي" البالغ من العمر 23 عامًا، كان قد التحق بالخدمة العسكرية قبل سنة وهو غير متزوج، من مركز حقال بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، واستشهد داخل مستشفى الملك خالد بنجران مساء الجمعة، متأثرًا بإصابته في الحد الجنوبي قبل عدة أيام.