بالفيديو.. لماذا انتقد الطيار "الغامدي" سلوك راكب أدى الصلاة أمام كابينة المضيفين

قال إنه اختار مكانًا غير مناسب.. وتساءل: أين أخلاق الصلاة منه؟

بعد أن اختار راكب بإحدى الطائرات مكانًا لأداء صلاته أمام كابينة خدمات المضيفين معرقلاً بذلك حركة سيرهم وأداء مهامهم، وفور فراغه من الصلاة، فاجأ المضيف بتسديد لكمة قوية على وجهه وسط ذهول المضيفين والمسافرين!

وتفصيلاً، انتقد الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي سلوك المسافر الذي أخطأ باختياره مكانًا غير مناسب لأداء الصلاة، وتساءل بعد تصرفه الغريب: "أين أخلاق الصلاة منه؟!".

وعلق "الغامدي" في تغريدة من حسابه بتويتر على مقطع الفيديو الذي وثَّقته كاميرات الطائرة: "‏نعتز بديننا، ونقيم شعائر الدين الحنيف بكل فخر وعزة فوق كل أرض وتحت كل سماء".

وأضاف: "أخونا الكريم يقيم الصلاة في مكان غير لائق لإقامة الصلاة، ‏لا من ناحية السلامة، ولا المكان".

‏وأكد الغامدي أن "الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان"، مشيرًا إلى "التصرف الغريب من هذا المصلي"! ومتسائلاً: "أين أخلاق الصلاة منه؟!".