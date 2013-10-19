النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العنزي" يكرم فريق التبرع بالأعضاء في "سعود الطبية"

لحصول المدينة على المركز الأول في حالات التبرع

كرم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، فريق التبرع بالأعضاء بالمدينة نظير حصول المدينة على المركز الأول على مستوى المملكة في حالات التبرع لعامي 2019 و2020؛ وفقًا لمؤشر المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وأتى هذا التكريم بعد أن وصل عدد المستفيدين من زراعة الأعضاء إلى 47 مريضًا، تلقّوا الأعضاء من 14 متبرعًا؛ منها الكلى والكبد والقلب والرئتان والبنكرياس.

وأكدت المدينة أن التبرع بالأعضاء يعد ركيزة أساسية في رفع المعاناة للمرضى ذوي الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي وفشل الكبد والقلب والرئة، ويعمل على تخفيف معاناتهم وتقليل زياراتهم للمستشفيات للعلاج والمتابعة؛ مما يحسن حياتهم اليومية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العنزي" يكرم فريق التبرع بالأعضاء في "سعود الطبية"
سبق

كرم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، فريق التبرع بالأعضاء بالمدينة نظير حصول المدينة على المركز الأول على مستوى المملكة في حالات التبرع لعامي 2019 و2020؛ وفقًا لمؤشر المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وأتى هذا التكريم بعد أن وصل عدد المستفيدين من زراعة الأعضاء إلى 47 مريضًا، تلقّوا الأعضاء من 14 متبرعًا؛ منها الكلى والكبد والقلب والرئتان والبنكرياس.

وأكدت المدينة أن التبرع بالأعضاء يعد ركيزة أساسية في رفع المعاناة للمرضى ذوي الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي وفشل الكبد والقلب والرئة، ويعمل على تخفيف معاناتهم وتقليل زياراتهم للمستشفيات للعلاج والمتابعة؛ مما يحسن حياتهم اليومية.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
05:29 PM

"العنزي" يكرم فريق التبرع بالأعضاء في "سعود الطبية"

لحصول المدينة على المركز الأول في حالات التبرع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
415

كرم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، فريق التبرع بالأعضاء بالمدينة نظير حصول المدينة على المركز الأول على مستوى المملكة في حالات التبرع لعامي 2019 و2020؛ وفقًا لمؤشر المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وأتى هذا التكريم بعد أن وصل عدد المستفيدين من زراعة الأعضاء إلى 47 مريضًا، تلقّوا الأعضاء من 14 متبرعًا؛ منها الكلى والكبد والقلب والرئتان والبنكرياس.

وأكدت المدينة أن التبرع بالأعضاء يعد ركيزة أساسية في رفع المعاناة للمرضى ذوي الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي وفشل الكبد والقلب والرئة، ويعمل على تخفيف معاناتهم وتقليل زياراتهم للمستشفيات للعلاج والمتابعة؛ مما يحسن حياتهم اليومية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة