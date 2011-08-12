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صك يؤجل دفن 3 من "ضحايا مسلة".. وشقيق المتوفاة: كيف ننتظر أسبوعاً؟

مناشدة بإتمام الإجراءات الطبيعية ومنح مهلة لإحضاره لحين انتهاء إجازة العيد

أجّل صك حصر الورثة دفن ثلاثة من جثامين ضحايا وادي مسلة الأربعة والذين تم العثور عليهم بعد أن جرفت مركبتهم السيول، وهم الأب واثنان من أطفاله، والذي كان من المقرر أن يتم عصر اليوم الاثنين؛ وذلك بعد أن طلبته الجهات المعنية؛ لكون والد الأب متوفى.
وقال شقيق الزوجة فارس الكعبي لـ"سبق"؛ إنه تمت الموافقة على تسليم جثمان شقيقته، بينما رفض تسليم جثمان الأب والطفلين إلا بصك حصر للورثة، وبين أنه قد يتم تأجيل الدفن، والذي كان مقرراً اليوم نظراً لذلك.
وناشد "الكعبي" إمارة المنطقة بالسماح لهم بدفن الضحايا الأربعة بينما سيتم إحضار الصك الأسبوع القادم؛ لكون الأحد بداية أول دوام بعد أجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن عدم الموافقة يعني تأجيل الدفن لقرابة ستة أيام قادمة.
وكانت المأساة قد بدأت فصولها عندما حاولت الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال عبور وادي مسلة بأحد المسارحة في منطقة جازان؛ وذلك أثناء هطول الأمطار الغزيرة قبل ستة أيام، وهو ما تسبب في انجرافها وغرقهم جميعاً؛ حيث تم العثور على أربعة، بينما لا يزال مصير الطفلة الخامسة مجهولاً حتى الآن.

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صك يؤجل دفن 3 من "ضحايا مسلة".. وشقيق المتوفاة: كيف ننتظر أسبوعاً؟
سبق

أجّل صك حصر الورثة دفن ثلاثة من جثامين ضحايا وادي مسلة الأربعة والذين تم العثور عليهم بعد أن جرفت مركبتهم السيول، وهم الأب واثنان من أطفاله، والذي كان من المقرر أن يتم عصر اليوم الاثنين؛ وذلك بعد أن طلبته الجهات المعنية؛ لكون والد الأب متوفى.
وقال شقيق الزوجة فارس الكعبي لـ"سبق"؛ إنه تمت الموافقة على تسليم جثمان شقيقته، بينما رفض تسليم جثمان الأب والطفلين إلا بصك حصر للورثة، وبين أنه قد يتم تأجيل الدفن، والذي كان مقرراً اليوم نظراً لذلك.
وناشد "الكعبي" إمارة المنطقة بالسماح لهم بدفن الضحايا الأربعة بينما سيتم إحضار الصك الأسبوع القادم؛ لكون الأحد بداية أول دوام بعد أجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن عدم الموافقة يعني تأجيل الدفن لقرابة ستة أيام قادمة.
وكانت المأساة قد بدأت فصولها عندما حاولت الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال عبور وادي مسلة بأحد المسارحة في منطقة جازان؛ وذلك أثناء هطول الأمطار الغزيرة قبل ستة أيام، وهو ما تسبب في انجرافها وغرقهم جميعاً؛ حيث تم العثور على أربعة، بينما لا يزال مصير الطفلة الخامسة مجهولاً حتى الآن.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
02:20 PM

صك يؤجل دفن 3 من "ضحايا مسلة".. وشقيق المتوفاة: كيف ننتظر أسبوعاً؟

مناشدة بإتمام الإجراءات الطبيعية ومنح مهلة لإحضاره لحين انتهاء إجازة العيد

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قاسم الخبراني - جازان
9
10,984

أجّل صك حصر الورثة دفن ثلاثة من جثامين ضحايا وادي مسلة الأربعة والذين تم العثور عليهم بعد أن جرفت مركبتهم السيول، وهم الأب واثنان من أطفاله، والذي كان من المقرر أن يتم عصر اليوم الاثنين؛ وذلك بعد أن طلبته الجهات المعنية؛ لكون والد الأب متوفى.
وقال شقيق الزوجة فارس الكعبي لـ"سبق"؛ إنه تمت الموافقة على تسليم جثمان شقيقته، بينما رفض تسليم جثمان الأب والطفلين إلا بصك حصر للورثة، وبين أنه قد يتم تأجيل الدفن، والذي كان مقرراً اليوم نظراً لذلك.
وناشد "الكعبي" إمارة المنطقة بالسماح لهم بدفن الضحايا الأربعة بينما سيتم إحضار الصك الأسبوع القادم؛ لكون الأحد بداية أول دوام بعد أجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن عدم الموافقة يعني تأجيل الدفن لقرابة ستة أيام قادمة.
وكانت المأساة قد بدأت فصولها عندما حاولت الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال عبور وادي مسلة بأحد المسارحة في منطقة جازان؛ وذلك أثناء هطول الأمطار الغزيرة قبل ستة أيام، وهو ما تسبب في انجرافها وغرقهم جميعاً؛ حيث تم العثور على أربعة، بينما لا يزال مصير الطفلة الخامسة مجهولاً حتى الآن.

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