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"أمانة مكة" تلزم المطاعم بإحكام غلق الطلب قبل تسليمه لمندوبي تطبيقات التوصيل

بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المنشآت الغذائية من مطاعم وبوفيهات وغيرها، بإحكام غلق الطلبات بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي تطبيقات التوصيل.

وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المطاعم والبوفيهات وما في حكمها، بتغليف إغلاق الطلبات بشكل محكم قبل تسليمها لمندوبي تطبيقات التوصيل؛ بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.


واشترطت الأمانة، التغليف الآمن أو التدبيس. كما منعت الأمانة التواصل المباشر مع العميل ووضع الطلب أمام الباب وترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد تفصل بين عامل التوصيل ومستقبل الطلب.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة تطبيقات التوصيل فيروس كورونا الجديد

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"أمانة مكة" تلزم المطاعم بإحكام غلق الطلب قبل تسليمه لمندوبي تطبيقات التوصيل
سبق

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المنشآت الغذائية من مطاعم وبوفيهات وغيرها، بإحكام غلق الطلبات بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي تطبيقات التوصيل.

وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المطاعم والبوفيهات وما في حكمها، بتغليف إغلاق الطلبات بشكل محكم قبل تسليمها لمندوبي تطبيقات التوصيل؛ بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.


واشترطت الأمانة، التغليف الآمن أو التدبيس. كما منعت الأمانة التواصل المباشر مع العميل ووضع الطلب أمام الباب وترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد تفصل بين عامل التوصيل ومستقبل الطلب.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:42 PM

"أمانة مكة" تلزم المطاعم بإحكام غلق الطلب قبل تسليمه لمندوبي تطبيقات التوصيل

بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,415

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المنشآت الغذائية من مطاعم وبوفيهات وغيرها، بإحكام غلق الطلبات بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي تطبيقات التوصيل.

وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المطاعم والبوفيهات وما في حكمها، بتغليف إغلاق الطلبات بشكل محكم قبل تسليمها لمندوبي تطبيقات التوصيل؛ بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.


واشترطت الأمانة، التغليف الآمن أو التدبيس. كما منعت الأمانة التواصل المباشر مع العميل ووضع الطلب أمام الباب وترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد تفصل بين عامل التوصيل ومستقبل الطلب.

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