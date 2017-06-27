النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس جمهورية جامبيا يصل الرياض

أمير المنطقة كان في استقباله بالمطار

وصل الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وكان الرئيس الجامبي قد غادر جدة في وقت سابق اليوم، حيث كان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام فؤاد نور، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس جمهورية جامبيا يصل الرياض
سبق

وصل الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وكان الرئيس الجامبي قد غادر جدة في وقت سابق اليوم، حيث كان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام فؤاد نور، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
03:24 PM

رئيس جمهورية جامبيا يصل الرياض

أمير المنطقة كان في استقباله بالمطار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
248

وصل الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وكان الرئيس الجامبي قد غادر جدة في وقت سابق اليوم، حيث كان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام فؤاد نور، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,252
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,032

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة