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"القرني" يحصل على الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي

حصل ظافر بن علي القرني، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الإدارة والتخطيط التربوي.

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"القرني" يحصل على الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي
سبق

حصل ظافر بن علي القرني، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الإدارة والتخطيط التربوي.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
07:35 PM

"القرني" يحصل على الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل ظافر بن علي القرني، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الإدارة والتخطيط التربوي.

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