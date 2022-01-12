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"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع حالات التعافي من "كورونا" في مكة ولا وفيات

الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس بلغت 3744 حالة

سجّلت مكة المكرّمة، اليوم، 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 5362 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرّمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 51075 إصابة؛ منها 46155 حالة تماثلت للشفاء، و1176 توفاهم الله من جرّاء الفيروس- رحمهم الله جميعاً.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرّمة، اليوم، 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 466 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل مكة المكرّمة أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 3744 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع حالات التعافي من "كورونا" في مكة ولا وفيات
سبق

سجّلت مكة المكرّمة، اليوم، 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 5362 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرّمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 51075 إصابة؛ منها 46155 حالة تماثلت للشفاء، و1176 توفاهم الله من جرّاء الفيروس- رحمهم الله جميعاً.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرّمة، اليوم، 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 466 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل مكة المكرّمة أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 3744 حالة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:30 PM

ارتفاع حالات التعافي من "كورونا" في مكة ولا وفيات

الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس بلغت 3744 حالة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,667

سجّلت مكة المكرّمة، اليوم، 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 5362 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرّمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 51075 إصابة؛ منها 46155 حالة تماثلت للشفاء، و1176 توفاهم الله من جرّاء الفيروس- رحمهم الله جميعاً.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرّمة، اليوم، 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 466 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل مكة المكرّمة أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 3744 حالة.

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