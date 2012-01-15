"هايكنج" جزيرة فرسان.. مسار ساحلي في شتاء جازان غدًا

يستهدف استثمار الإمكانات الطبيعية والشهرة السياحية للجزيرة

تحتضن جزيرة فرسان فعاليات "الهايكنج"، غدًا، ضمن روزنامة مهرجان شتاء جازان 22، حيث يستهدف المهرجان استثمار الإمكانات الطبيعية والشهرة السياحية لجزيرة فرسان كإحدى الوجهات المميزة للمهرجان.

ويسعى "الهايكنج" لمشاركة واسعة من الرياضيين وهواة المسارات النوعية، حيث يمتاز مسار فرسان بتنوعه الرياضي والسياحي والثقافي والتاريخي، ويبلغ نحو 12 كيلومترًا، باتجاه شاطئ زيعة شرقًا، مرورًا بمرتفعات جبال المغاوي، لينتهي المسار مقابل جبل مطل على ميناء فرسان.

يذكر أن "الهايكنج" نفذ مسارًا جبليًا بوادي لجب الأسبوع الماضي، فيما سينفذ مسارًا آخراً في الـ22 من يناير بمحافظة بيش.