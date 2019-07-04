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بعد رفض الكرملين.. "شويجو" يكشف المستور: الغواصة الروسية المنكوبة اشتعلت فيها النيران

أخبر "بوتين" بأن مفاعلها النووي كان معزولاً

بعد أن رفض الكرملين أمس الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقتل 14 بحارًا روسياً كانوا على متن غواصة نووية ضمن مهمة سرية شمال البلاد، أفاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم (الخميس) بأن الغواصة الروسية اشتعلت فيها النيران، وأنها كانت تعمل بالطاقة النووية.

ووفقًا لـ"رويترز"، وفي تعليقات نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت، أخبر "شويجو" الرئيس فلاديمير بوتين أن الحادث الذي أسفر عن مقتل 14 بحارًا نجم عن حريق في مقصورة البطارية، وأن المفاعل النووي الموجود على متن السفينة كان معزولاً تمامًا.

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بعد رفض الكرملين.. "شويجو" يكشف المستور: الغواصة الروسية المنكوبة اشتعلت فيها النيران
سبق

بعد أن رفض الكرملين أمس الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقتل 14 بحارًا روسياً كانوا على متن غواصة نووية ضمن مهمة سرية شمال البلاد، أفاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم (الخميس) بأن الغواصة الروسية اشتعلت فيها النيران، وأنها كانت تعمل بالطاقة النووية.

ووفقًا لـ"رويترز"، وفي تعليقات نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت، أخبر "شويجو" الرئيس فلاديمير بوتين أن الحادث الذي أسفر عن مقتل 14 بحارًا نجم عن حريق في مقصورة البطارية، وأن المفاعل النووي الموجود على متن السفينة كان معزولاً تمامًا.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
03:21 PM

بعد رفض الكرملين.. "شويجو" يكشف المستور: الغواصة الروسية المنكوبة اشتعلت فيها النيران

أخبر "بوتين" بأن مفاعلها النووي كان معزولاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن رفض الكرملين أمس الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقتل 14 بحارًا روسياً كانوا على متن غواصة نووية ضمن مهمة سرية شمال البلاد، أفاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم (الخميس) بأن الغواصة الروسية اشتعلت فيها النيران، وأنها كانت تعمل بالطاقة النووية.

ووفقًا لـ"رويترز"، وفي تعليقات نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت، أخبر "شويجو" الرئيس فلاديمير بوتين أن الحادث الذي أسفر عن مقتل 14 بحارًا نجم عن حريق في مقصورة البطارية، وأن المفاعل النووي الموجود على متن السفينة كان معزولاً تمامًا.

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