النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

"SRC" الأمريكية تمنح شهادة التميز لقسم الولادة بـ"سليمان الحبيب-الريان"

في إنجاز جديد.. و"الحديثي": مقوماتنا تجعلنا أفضل مقدم رعاية بالشرق الأوسط

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في تحقيق إنجاز جديد بحصول قسم النساء والولادة بالمستشفى على شهادة التميز، من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميُّز "Center of excellence in minimally invasive Gynecology" "SRC"، وذلك بعد حصول قسم جراحة المناظير، ومناظير الجهاز الهضمي على نفس الشهادة من المؤسسة الأمريكية.

وقال المدير الطبي للمستشفى، الدكتور مقبل الحديثي، أن هذا الاعتماد المهم جاء بعد سلسلة من الزيارات والجولات الميدانية التي قامت بها لجان وخبراء "SRC" للمستشفى، أعقبها عملية تقييم شاملة ودقيقة أكد من خلالها خبراء المؤسسة استحقاق قسم النساء والولادة بالمستشفى لهذا النجاح، مضيفاً أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً حقيقياً لالتزام المستشفى بتحقيق أفضل مستويات الجودة والسلامة، وتطبيق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، إضافة إلى توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية المدعومة بأحدث التجهيزات والكفاءات الطبية التي تحظى بالتأهيل العلمي الرفيع، والخبرات المتميزة، الأمر الذي أهلنا للحصول على هذه الشهادة وقبلها شهادة مماثلة لأقسام المناظير.

وتابع "الحديثي" قائلاً: "هذا الاعتماد الرفيع يعد اعترافاً دولياً بأن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يطبق أعلى معايير العالمية، من جهة محايدة ومؤهلة، كالمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز، التي تعد إحدى المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية عالمياً"، وأكد في هذا السياق على أن المستشفى يولي معايير الجودة اهتماماً بالغاً من خلال إدارة متخصصة تسعى للتحسين المستمر للخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية.

وأضاف: "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق، ونؤكد أن هذا النجاح سيكون دافعاً قوياً نحو التطوير المستمر في الأداء من أجل توفير رعاية صحية تتسم بأعلى معايير الجودة والأمان في جميع مراحلها، والعمل من أجل حصد المزيد من الجوائز العالمية والمحلية، التي ندرك أننا مؤهلون للفوز بها، لأننا في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب نملك كافة المقومات التي تجعلنا أفضل مقدم رعاية صحية في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الكثير من الإنجازات والجوائز والاعتمادات المحلية والعالمية التي حققها المستشفى لمرات عديدة أهمها، اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"SRC" الأمريكية تمنح شهادة التميز لقسم الولادة بـ"سليمان الحبيب-الريان"
سبق

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في تحقيق إنجاز جديد بحصول قسم النساء والولادة بالمستشفى على شهادة التميز، من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميُّز "Center of excellence in minimally invasive Gynecology" "SRC"، وذلك بعد حصول قسم جراحة المناظير، ومناظير الجهاز الهضمي على نفس الشهادة من المؤسسة الأمريكية.

وقال المدير الطبي للمستشفى، الدكتور مقبل الحديثي، أن هذا الاعتماد المهم جاء بعد سلسلة من الزيارات والجولات الميدانية التي قامت بها لجان وخبراء "SRC" للمستشفى، أعقبها عملية تقييم شاملة ودقيقة أكد من خلالها خبراء المؤسسة استحقاق قسم النساء والولادة بالمستشفى لهذا النجاح، مضيفاً أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً حقيقياً لالتزام المستشفى بتحقيق أفضل مستويات الجودة والسلامة، وتطبيق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، إضافة إلى توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية المدعومة بأحدث التجهيزات والكفاءات الطبية التي تحظى بالتأهيل العلمي الرفيع، والخبرات المتميزة، الأمر الذي أهلنا للحصول على هذه الشهادة وقبلها شهادة مماثلة لأقسام المناظير.

وتابع "الحديثي" قائلاً: "هذا الاعتماد الرفيع يعد اعترافاً دولياً بأن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يطبق أعلى معايير العالمية، من جهة محايدة ومؤهلة، كالمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز، التي تعد إحدى المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية عالمياً"، وأكد في هذا السياق على أن المستشفى يولي معايير الجودة اهتماماً بالغاً من خلال إدارة متخصصة تسعى للتحسين المستمر للخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية.

وأضاف: "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق، ونؤكد أن هذا النجاح سيكون دافعاً قوياً نحو التطوير المستمر في الأداء من أجل توفير رعاية صحية تتسم بأعلى معايير الجودة والأمان في جميع مراحلها، والعمل من أجل حصد المزيد من الجوائز العالمية والمحلية، التي ندرك أننا مؤهلون للفوز بها، لأننا في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب نملك كافة المقومات التي تجعلنا أفضل مقدم رعاية صحية في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الكثير من الإنجازات والجوائز والاعتمادات المحلية والعالمية التي حققها المستشفى لمرات عديدة أهمها، اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:22 AM

"SRC" الأمريكية تمنح شهادة التميز لقسم الولادة بـ"سليمان الحبيب-الريان"

في إنجاز جديد.. و"الحديثي": مقوماتنا تجعلنا أفضل مقدم رعاية بالشرق الأوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
351

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في تحقيق إنجاز جديد بحصول قسم النساء والولادة بالمستشفى على شهادة التميز، من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميُّز "Center of excellence in minimally invasive Gynecology" "SRC"، وذلك بعد حصول قسم جراحة المناظير، ومناظير الجهاز الهضمي على نفس الشهادة من المؤسسة الأمريكية.

وقال المدير الطبي للمستشفى، الدكتور مقبل الحديثي، أن هذا الاعتماد المهم جاء بعد سلسلة من الزيارات والجولات الميدانية التي قامت بها لجان وخبراء "SRC" للمستشفى، أعقبها عملية تقييم شاملة ودقيقة أكد من خلالها خبراء المؤسسة استحقاق قسم النساء والولادة بالمستشفى لهذا النجاح، مضيفاً أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً حقيقياً لالتزام المستشفى بتحقيق أفضل مستويات الجودة والسلامة، وتطبيق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، إضافة إلى توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية المدعومة بأحدث التجهيزات والكفاءات الطبية التي تحظى بالتأهيل العلمي الرفيع، والخبرات المتميزة، الأمر الذي أهلنا للحصول على هذه الشهادة وقبلها شهادة مماثلة لأقسام المناظير.

وتابع "الحديثي" قائلاً: "هذا الاعتماد الرفيع يعد اعترافاً دولياً بأن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يطبق أعلى معايير العالمية، من جهة محايدة ومؤهلة، كالمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز، التي تعد إحدى المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية عالمياً"، وأكد في هذا السياق على أن المستشفى يولي معايير الجودة اهتماماً بالغاً من خلال إدارة متخصصة تسعى للتحسين المستمر للخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية.

وأضاف: "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق، ونؤكد أن هذا النجاح سيكون دافعاً قوياً نحو التطوير المستمر في الأداء من أجل توفير رعاية صحية تتسم بأعلى معايير الجودة والأمان في جميع مراحلها، والعمل من أجل حصد المزيد من الجوائز العالمية والمحلية، التي ندرك أننا مؤهلون للفوز بها، لأننا في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب نملك كافة المقومات التي تجعلنا أفضل مقدم رعاية صحية في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الكثير من الإنجازات والجوائز والاعتمادات المحلية والعالمية التي حققها المستشفى لمرات عديدة أهمها، اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,081
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة