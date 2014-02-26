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"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

بحثا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي؛ أمس، افتراضياً، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أوسا ريجنير.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات للجنة وضع المرأة في الدورة المقبلة 65 (CSW65)، ومشاركة المملكة خلالها وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني؛ وعضو الوفد باللجنة الثالثة منى الغامدي؛ ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالوفد طفول العقبي.

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"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي؛ أمس، افتراضياً، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أوسا ريجنير.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات للجنة وضع المرأة في الدورة المقبلة 65 (CSW65)، ومشاركة المملكة خلالها وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني؛ وعضو الوفد باللجنة الثالثة منى الغامدي؛ ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالوفد طفول العقبي.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:09 PM

"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

بحثا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي؛ أمس، افتراضياً، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أوسا ريجنير.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات للجنة وضع المرأة في الدورة المقبلة 65 (CSW65)، ومشاركة المملكة خلالها وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني؛ وعضو الوفد باللجنة الثالثة منى الغامدي؛ ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالوفد طفول العقبي.

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