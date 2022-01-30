"رينارد" يواجه الإعلام.. للكشف عن آخر مستجدات الأخضر قبل موقعة اليابان المرتقبة

في الجولة الثامنة من تصفيات مونديال 2022

يتحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرفي رينارد"، غداً الاثنين، للإعلام، حيث يعقد مؤتمراً صحفياً يكشف من خلاله آخر مستجدات الأخضر قبل مواجهة اليابان المصيرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يُذكر أن الأخضر السعودي يتصدر مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، ويأتي اليابان ثانياً برصيد 15، ويسعى المنتخب السعودي لحسم المواجهة وخطف النقاط الثلاث التي تؤهله رسمياً لمونديال قطر 2022.