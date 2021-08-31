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الشباب يشتري المدة المتبقية من عقد " باهبري".. قبل إغلاق فترة "الميركاتو الصيفي " بساعات

اتفقت إدارة نادي الشباب مع إدارة نادي الهلال على شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب هتان باهبـري وبذلك يلتحق اللاعب في تمارين الفريق والمشاركة في المباريات الرسمية القادمة.

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أعلنت في الحادي عشر من أغسطس الجاري تعاقدها مع الدولي السعودي هتان باهبري لاعب الهلال لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وانضم هتان إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، قادماً من الشباب؛ حيث وقع على عقدٍ يمتد إلى يونيو 2022، إلا أن اللاعب لم يتمكن خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية؛ حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يشتري المدة المتبقية من عقد " باهبري".. قبل إغلاق فترة "الميركاتو الصيفي " بساعات
سبق

اتفقت إدارة نادي الشباب مع إدارة نادي الهلال على شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب هتان باهبـري وبذلك يلتحق اللاعب في تمارين الفريق والمشاركة في المباريات الرسمية القادمة.

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أعلنت في الحادي عشر من أغسطس الجاري تعاقدها مع الدولي السعودي هتان باهبري لاعب الهلال لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وانضم هتان إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، قادماً من الشباب؛ حيث وقع على عقدٍ يمتد إلى يونيو 2022، إلا أن اللاعب لم يتمكن خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية؛ حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.


31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:15 PM

الشباب يشتري المدة المتبقية من عقد " باهبري".. قبل إغلاق فترة "الميركاتو الصيفي " بساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتفقت إدارة نادي الشباب مع إدارة نادي الهلال على شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب هتان باهبـري وبذلك يلتحق اللاعب في تمارين الفريق والمشاركة في المباريات الرسمية القادمة.

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أعلنت في الحادي عشر من أغسطس الجاري تعاقدها مع الدولي السعودي هتان باهبري لاعب الهلال لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وانضم هتان إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، قادماً من الشباب؛ حيث وقع على عقدٍ يمتد إلى يونيو 2022، إلا أن اللاعب لم يتمكن خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية؛ حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.


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