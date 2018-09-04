النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الموسى: معاهدة مراكش ستسهم في الحد من الفقر المعرفي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة

قال إنها تعزز سبل الوصول إلى التعليم وتحقيق الاندماج الاجتماعي

نوّه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن علي الموسى بانضمام المملكة إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (٢٠١٣).

وأوضح أن المملكة قد صادقت على هذه المعاهدة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠٩) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٥هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٥٦١) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ، والمستند إلى قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠/٣٧) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢١هـ.

وأبان الموسى أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه المعاهدة إلى جانب الإمارات وتونس والأردن، وأضاف أنه قد تم اعتماد هذه المعاهدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بل إن هذه المنظمة -بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمكفوفين وغيره من الجهات ذات العلاقة- تتبنى فكرة التعريف بهذه المعاهدة، والعمل على نشرها في العالم.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة بهذه المعاهدة تشمل المكفوفين، وضعاف البصر، وغيرهم من ذوي الإعاقات الذين يعانون من صعوبة أو عجز في قراءة الخط العادي.

وقال إن الهدف الرئيس من هذه المعاهدة هو تمكين الفئات المستهدفة من قراءة المصنفات المنشورة بطرق ميسرة تنسجم مع خصائص واحتياجات هذه الفئات، مع الحفاظ التام على حقوق المؤلفين.

وذكر أن هذه المعاهدة تُلزم الدول التي تصادق عليها باعتماد مجموعة معيارية من التقييدات والاستثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة، وتوزيعها، وإتاحتها في أشكال مهيأة للقراءة بواسطة الفئات المستفيدة، وكذلك السماح للهيئات والمنظمات التي تخدم هؤلاء المستفيدين بتبادل المصنفات عبر الحدود.

وأكد على أن لهذه المعاهدة بُعداً إنسانياً واضحاً، إذ إنها تسعى إلى تنمية المجتمع، وذلك عن طريق الإسهام في زيادة الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قراءة المطبوعات على اختلاف أشكالها، وتعزيز سبل الوصول إلى التعليم، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، والمشاركة الثقافية، والحد من الفقر المعرفي، وزيادة الفرص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب الدكتور الموسى الدول العربية التي لم تصادق بعد على هذه المعاهدة بضرورة الإسراع إلى التصديق عليها بغرض إثراء المحتوى العربي المقروء في أشكال تناسب قدرات الفئات المستهدفة بهذه المعاهدة.

واختتم الدكتور الموسى حديثه بتقديم الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي عهده الأمين على دعمهما المستمر لكافة شرائح المجتمع بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في رقي وتقدم بلادنا الحبيبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الموسى: معاهدة مراكش ستسهم في الحد من الفقر المعرفي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

نوّه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن علي الموسى بانضمام المملكة إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (٢٠١٣).

وأوضح أن المملكة قد صادقت على هذه المعاهدة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠٩) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٥هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٥٦١) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ، والمستند إلى قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠/٣٧) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢١هـ.

وأبان الموسى أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه المعاهدة إلى جانب الإمارات وتونس والأردن، وأضاف أنه قد تم اعتماد هذه المعاهدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بل إن هذه المنظمة -بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمكفوفين وغيره من الجهات ذات العلاقة- تتبنى فكرة التعريف بهذه المعاهدة، والعمل على نشرها في العالم.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة بهذه المعاهدة تشمل المكفوفين، وضعاف البصر، وغيرهم من ذوي الإعاقات الذين يعانون من صعوبة أو عجز في قراءة الخط العادي.

وقال إن الهدف الرئيس من هذه المعاهدة هو تمكين الفئات المستهدفة من قراءة المصنفات المنشورة بطرق ميسرة تنسجم مع خصائص واحتياجات هذه الفئات، مع الحفاظ التام على حقوق المؤلفين.

وذكر أن هذه المعاهدة تُلزم الدول التي تصادق عليها باعتماد مجموعة معيارية من التقييدات والاستثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة، وتوزيعها، وإتاحتها في أشكال مهيأة للقراءة بواسطة الفئات المستفيدة، وكذلك السماح للهيئات والمنظمات التي تخدم هؤلاء المستفيدين بتبادل المصنفات عبر الحدود.

وأكد على أن لهذه المعاهدة بُعداً إنسانياً واضحاً، إذ إنها تسعى إلى تنمية المجتمع، وذلك عن طريق الإسهام في زيادة الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قراءة المطبوعات على اختلاف أشكالها، وتعزيز سبل الوصول إلى التعليم، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، والمشاركة الثقافية، والحد من الفقر المعرفي، وزيادة الفرص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب الدكتور الموسى الدول العربية التي لم تصادق بعد على هذه المعاهدة بضرورة الإسراع إلى التصديق عليها بغرض إثراء المحتوى العربي المقروء في أشكال تناسب قدرات الفئات المستهدفة بهذه المعاهدة.

واختتم الدكتور الموسى حديثه بتقديم الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي عهده الأمين على دعمهما المستمر لكافة شرائح المجتمع بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في رقي وتقدم بلادنا الحبيبة.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
06:42 PM

الموسى: معاهدة مراكش ستسهم في الحد من الفقر المعرفي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة

قال إنها تعزز سبل الوصول إلى التعليم وتحقيق الاندماج الاجتماعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,883

نوّه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن علي الموسى بانضمام المملكة إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (٢٠١٣).

وأوضح أن المملكة قد صادقت على هذه المعاهدة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠٩) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٥هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٥٦١) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ، والمستند إلى قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠/٣٧) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢١هـ.

وأبان الموسى أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه المعاهدة إلى جانب الإمارات وتونس والأردن، وأضاف أنه قد تم اعتماد هذه المعاهدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بل إن هذه المنظمة -بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمكفوفين وغيره من الجهات ذات العلاقة- تتبنى فكرة التعريف بهذه المعاهدة، والعمل على نشرها في العالم.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة بهذه المعاهدة تشمل المكفوفين، وضعاف البصر، وغيرهم من ذوي الإعاقات الذين يعانون من صعوبة أو عجز في قراءة الخط العادي.

وقال إن الهدف الرئيس من هذه المعاهدة هو تمكين الفئات المستهدفة من قراءة المصنفات المنشورة بطرق ميسرة تنسجم مع خصائص واحتياجات هذه الفئات، مع الحفاظ التام على حقوق المؤلفين.

وذكر أن هذه المعاهدة تُلزم الدول التي تصادق عليها باعتماد مجموعة معيارية من التقييدات والاستثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة، وتوزيعها، وإتاحتها في أشكال مهيأة للقراءة بواسطة الفئات المستفيدة، وكذلك السماح للهيئات والمنظمات التي تخدم هؤلاء المستفيدين بتبادل المصنفات عبر الحدود.

وأكد على أن لهذه المعاهدة بُعداً إنسانياً واضحاً، إذ إنها تسعى إلى تنمية المجتمع، وذلك عن طريق الإسهام في زيادة الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قراءة المطبوعات على اختلاف أشكالها، وتعزيز سبل الوصول إلى التعليم، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، والمشاركة الثقافية، والحد من الفقر المعرفي، وزيادة الفرص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب الدكتور الموسى الدول العربية التي لم تصادق بعد على هذه المعاهدة بضرورة الإسراع إلى التصديق عليها بغرض إثراء المحتوى العربي المقروء في أشكال تناسب قدرات الفئات المستهدفة بهذه المعاهدة.

واختتم الدكتور الموسى حديثه بتقديم الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي عهده الأمين على دعمهما المستمر لكافة شرائح المجتمع بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في رقي وتقدم بلادنا الحبيبة.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة