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الأكاديمية اللوجستية تعلن بدء التسجيل في الدفعة الثانية لبرامجها التدريبية

في اختصاصات تشمل "إدارة سلاسل الإمداد والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء"

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الثانية من البرامج التدريبية المبتدئة بالتوظيف للكوادر السعودية، في أربعة اختصاصات تدريبية، هي "إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، وأخيراً التسويق والمبيعات وخدمة العملاء".

وتهدف البرامج إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المختصة في سبعة قطاعات تستهدفها الأكاديمية، وهي "الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن".

وأوضحت الأكاديمية أن مساراتها التدريبية تأخذ في الحسبان التنوع التدريبي لتلبية الطلب والاحتياج في سوق العمل، حيث وفرت الأكاديمية أربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهراً، يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، باختصاصاتها المعلنة حالياً على أنها دفعة ثانية لهذا المسار, وتتضمن أربعة اختصاصات, ليتلقى المتدربون مجموعة من المهارات والمعارف في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وأُسس التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، والمسارات الثلاثة المتبقية التي ستعلن الأكاديمية عن تفاصيلها لاحقاً وطرق التقديم عليها، وهي: مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

ودعت الأكاديمية السعودية اللوجستية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثانية من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل بزيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت: (SLA.EDU.SA)، والاطلاع على شروط التسجيل وتفاصيل البرامج التدريبية. وسيتاح التسجيل بدءاً من اليوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م، حتى يوم السبت 5 جمادى الثانية 1443هـ الموافق 8 يناير 2022م، بينما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 12 رجب 1443هـ الموافق 13 فبراير 2022م.

يذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية هي مبادرة مشتركة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, والهيئة العامة للنقل، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الموارد البشرية "هدف" أحد المبادرات التي تهدف لتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة في القطاع اللوجستي والداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، والإسهام في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأكاديمية اللوجستية تعلن بدء التسجيل في الدفعة الثانية لبرامجها التدريبية
سبق

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الثانية من البرامج التدريبية المبتدئة بالتوظيف للكوادر السعودية، في أربعة اختصاصات تدريبية، هي "إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، وأخيراً التسويق والمبيعات وخدمة العملاء".

وتهدف البرامج إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المختصة في سبعة قطاعات تستهدفها الأكاديمية، وهي "الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن".

وأوضحت الأكاديمية أن مساراتها التدريبية تأخذ في الحسبان التنوع التدريبي لتلبية الطلب والاحتياج في سوق العمل، حيث وفرت الأكاديمية أربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهراً، يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، باختصاصاتها المعلنة حالياً على أنها دفعة ثانية لهذا المسار, وتتضمن أربعة اختصاصات, ليتلقى المتدربون مجموعة من المهارات والمعارف في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وأُسس التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، والمسارات الثلاثة المتبقية التي ستعلن الأكاديمية عن تفاصيلها لاحقاً وطرق التقديم عليها، وهي: مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

ودعت الأكاديمية السعودية اللوجستية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثانية من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل بزيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت: (SLA.EDU.SA)، والاطلاع على شروط التسجيل وتفاصيل البرامج التدريبية. وسيتاح التسجيل بدءاً من اليوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م، حتى يوم السبت 5 جمادى الثانية 1443هـ الموافق 8 يناير 2022م، بينما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 12 رجب 1443هـ الموافق 13 فبراير 2022م.

يذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية هي مبادرة مشتركة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, والهيئة العامة للنقل، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الموارد البشرية "هدف" أحد المبادرات التي تهدف لتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة في القطاع اللوجستي والداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، والإسهام في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
02:08 PM

الأكاديمية اللوجستية تعلن بدء التسجيل في الدفعة الثانية لبرامجها التدريبية

في اختصاصات تشمل "إدارة سلاسل الإمداد والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الثانية من البرامج التدريبية المبتدئة بالتوظيف للكوادر السعودية، في أربعة اختصاصات تدريبية، هي "إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، وأخيراً التسويق والمبيعات وخدمة العملاء".

وتهدف البرامج إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المختصة في سبعة قطاعات تستهدفها الأكاديمية، وهي "الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن".

وأوضحت الأكاديمية أن مساراتها التدريبية تأخذ في الحسبان التنوع التدريبي لتلبية الطلب والاحتياج في سوق العمل، حيث وفرت الأكاديمية أربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهراً، يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، باختصاصاتها المعلنة حالياً على أنها دفعة ثانية لهذا المسار, وتتضمن أربعة اختصاصات, ليتلقى المتدربون مجموعة من المهارات والمعارف في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وأُسس التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، والمسارات الثلاثة المتبقية التي ستعلن الأكاديمية عن تفاصيلها لاحقاً وطرق التقديم عليها، وهي: مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

ودعت الأكاديمية السعودية اللوجستية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثانية من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل بزيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت: (SLA.EDU.SA)، والاطلاع على شروط التسجيل وتفاصيل البرامج التدريبية. وسيتاح التسجيل بدءاً من اليوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م، حتى يوم السبت 5 جمادى الثانية 1443هـ الموافق 8 يناير 2022م، بينما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 12 رجب 1443هـ الموافق 13 فبراير 2022م.

يذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية هي مبادرة مشتركة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, والهيئة العامة للنقل، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الموارد البشرية "هدف" أحد المبادرات التي تهدف لتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة في القطاع اللوجستي والداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، والإسهام في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

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