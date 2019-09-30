النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجهولون يبيدون عدداً من أشجار "العرعر" العتيقة بوادي "المصدر" شمال النماص

"سبق" ترصد الواقعة.. و"البيئة" تعد باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع هذه الاعتداءات

شهد وادي "المصدر" شمال محافظة النماص، اعتداء كبيراً على شجر العرعر من قبل مجهولين قاموا بإبادة تلك الأشجار وتقطيعها.

وفي التفاصيل، قال مواطنون إن أيادي العابثين قامت بالعبث وتدمير شامل لأشجار العرعر التي تقدر أعمارها بأكثر من 150 عاماً بعد أن كانت تحظى باهتمام كبير من الأجداد، فرغم أنها كانت تملأ أرجاء مزارعهم إلا أنهم لم يقوموا باقتلاعها أو التخلص منها حباً وتقديراً واستفادة من هذه الشجرة العظيمة والمهددة بالانقراض.

يذكر أن شجر العرعر لا ينبت إلا في ظروف بيئية ودرجات برودة وتستغرق 3 سنوات لتصبح شتلة يصل طولها 50 سم وتعتبر هذه الشجرة رمزاً للجبال الشاهقة فكم خدمت الآباء والأجداد وأمدتهم بالحطب والجريد والجوز والدعام وآلات الحرث والظل والخضرة والأكسجين إضافة إلى دورها الكبير في الحفاظ على التربة الزراعية وتسميدها ومنعها من الانجراف.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك وحماية ما تبقى من تلك الأشجار من الإبادة.

وقال مصدر مسؤول بفرع البيئة والمياه والزراعة بعسير بناء على ما رصدته ونقلته "سبق": إنه سيتم مباشرة المواقع المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإشعار الجهات المختصة بما يضمن الحد من ذلك الاعتداء الآثم الذي تعرضت له تلك الأشجار التي تتميز بها مرتفعات منطقة عسير.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مجهولون يبيدون عدداً من أشجار "العرعر" العتيقة بوادي "المصدر" شمال النماص
سبق

شهد وادي "المصدر" شمال محافظة النماص، اعتداء كبيراً على شجر العرعر من قبل مجهولين قاموا بإبادة تلك الأشجار وتقطيعها.

وفي التفاصيل، قال مواطنون إن أيادي العابثين قامت بالعبث وتدمير شامل لأشجار العرعر التي تقدر أعمارها بأكثر من 150 عاماً بعد أن كانت تحظى باهتمام كبير من الأجداد، فرغم أنها كانت تملأ أرجاء مزارعهم إلا أنهم لم يقوموا باقتلاعها أو التخلص منها حباً وتقديراً واستفادة من هذه الشجرة العظيمة والمهددة بالانقراض.

يذكر أن شجر العرعر لا ينبت إلا في ظروف بيئية ودرجات برودة وتستغرق 3 سنوات لتصبح شتلة يصل طولها 50 سم وتعتبر هذه الشجرة رمزاً للجبال الشاهقة فكم خدمت الآباء والأجداد وأمدتهم بالحطب والجريد والجوز والدعام وآلات الحرث والظل والخضرة والأكسجين إضافة إلى دورها الكبير في الحفاظ على التربة الزراعية وتسميدها ومنعها من الانجراف.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك وحماية ما تبقى من تلك الأشجار من الإبادة.

وقال مصدر مسؤول بفرع البيئة والمياه والزراعة بعسير بناء على ما رصدته ونقلته "سبق": إنه سيتم مباشرة المواقع المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإشعار الجهات المختصة بما يضمن الحد من ذلك الاعتداء الآثم الذي تعرضت له تلك الأشجار التي تتميز بها مرتفعات منطقة عسير.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:10 AM

مجهولون يبيدون عدداً من أشجار "العرعر" العتيقة بوادي "المصدر" شمال النماص

"سبق" ترصد الواقعة.. و"البيئة" تعد باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع هذه الاعتداءات

A A A
محمد طيران - النماص
5
7,270

شهد وادي "المصدر" شمال محافظة النماص، اعتداء كبيراً على شجر العرعر من قبل مجهولين قاموا بإبادة تلك الأشجار وتقطيعها.

وفي التفاصيل، قال مواطنون إن أيادي العابثين قامت بالعبث وتدمير شامل لأشجار العرعر التي تقدر أعمارها بأكثر من 150 عاماً بعد أن كانت تحظى باهتمام كبير من الأجداد، فرغم أنها كانت تملأ أرجاء مزارعهم إلا أنهم لم يقوموا باقتلاعها أو التخلص منها حباً وتقديراً واستفادة من هذه الشجرة العظيمة والمهددة بالانقراض.

يذكر أن شجر العرعر لا ينبت إلا في ظروف بيئية ودرجات برودة وتستغرق 3 سنوات لتصبح شتلة يصل طولها 50 سم وتعتبر هذه الشجرة رمزاً للجبال الشاهقة فكم خدمت الآباء والأجداد وأمدتهم بالحطب والجريد والجوز والدعام وآلات الحرث والظل والخضرة والأكسجين إضافة إلى دورها الكبير في الحفاظ على التربة الزراعية وتسميدها ومنعها من الانجراف.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك وحماية ما تبقى من تلك الأشجار من الإبادة.

وقال مصدر مسؤول بفرع البيئة والمياه والزراعة بعسير بناء على ما رصدته ونقلته "سبق": إنه سيتم مباشرة المواقع المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإشعار الجهات المختصة بما يضمن الحد من ذلك الاعتداء الآثم الذي تعرضت له تلك الأشجار التي تتميز بها مرتفعات منطقة عسير.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,255
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,287
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,301
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,885

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة