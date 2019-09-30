مجهولون يبيدون عدداً من أشجار "العرعر" العتيقة بوادي "المصدر" شمال النماص

"سبق" ترصد الواقعة.. و"البيئة" تعد باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع هذه الاعتداءات

شهد وادي "المصدر" شمال محافظة النماص، اعتداء كبيراً على شجر العرعر من قبل مجهولين قاموا بإبادة تلك الأشجار وتقطيعها.

وفي التفاصيل، قال مواطنون إن أيادي العابثين قامت بالعبث وتدمير شامل لأشجار العرعر التي تقدر أعمارها بأكثر من 150 عاماً بعد أن كانت تحظى باهتمام كبير من الأجداد، فرغم أنها كانت تملأ أرجاء مزارعهم إلا أنهم لم يقوموا باقتلاعها أو التخلص منها حباً وتقديراً واستفادة من هذه الشجرة العظيمة والمهددة بالانقراض.

يذكر أن شجر العرعر لا ينبت إلا في ظروف بيئية ودرجات برودة وتستغرق 3 سنوات لتصبح شتلة يصل طولها 50 سم وتعتبر هذه الشجرة رمزاً للجبال الشاهقة فكم خدمت الآباء والأجداد وأمدتهم بالحطب والجريد والجوز والدعام وآلات الحرث والظل والخضرة والأكسجين إضافة إلى دورها الكبير في الحفاظ على التربة الزراعية وتسميدها ومنعها من الانجراف.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك وحماية ما تبقى من تلك الأشجار من الإبادة.

وقال مصدر مسؤول بفرع البيئة والمياه والزراعة بعسير بناء على ما رصدته ونقلته "سبق": إنه سيتم مباشرة المواقع المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإشعار الجهات المختصة بما يضمن الحد من ذلك الاعتداء الآثم الذي تعرضت له تلك الأشجار التي تتميز بها مرتفعات منطقة عسير.