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أمانة جازان ترصد 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال إجازة العيد

نفذت 16171 جولة رقابية.. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، 16171 جولة رقابية ميدانية، على المحال التجارية، والأسواق، والمطاعم، والمقاهي، وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت خلال الجولات 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية، بحسب وكالة الأنباء "واس"، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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أمانة جازان ترصد 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال إجازة العيد
سبق

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، 16171 جولة رقابية ميدانية، على المحال التجارية، والأسواق، والمطاعم، والمقاهي، وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت خلال الجولات 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية، بحسب وكالة الأنباء "واس"، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
02:30 PM

أمانة جازان ترصد 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال إجازة العيد

نفذت 16171 جولة رقابية.. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، 16171 جولة رقابية ميدانية، على المحال التجارية، والأسواق، والمطاعم، والمقاهي، وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت خلال الجولات 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية، بحسب وكالة الأنباء "واس"، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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