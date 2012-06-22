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"مكافحة المخدرات": القبض على مقيم روَّج كمية من الحشيش المخدِّر

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى فرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن القبض على مخالِف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير؛ لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعُثر بحوزته على (1096) قرص إمفيتامين مخدر.

وأكد النقيب النجيدي أنه أوقف المقبوض عليه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

مكافحة المخدرات

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"مكافحة المخدرات": القبض على مقيم روَّج كمية من الحشيش المخدِّر
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن القبض على مخالِف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير؛ لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعُثر بحوزته على (1096) قرص إمفيتامين مخدر.

وأكد النقيب النجيدي أنه أوقف المقبوض عليه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
10:05 PM
اخر تعديل
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
07:07 AM

"مكافحة المخدرات": القبض على مقيم روَّج كمية من الحشيش المخدِّر

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن القبض على مخالِف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير؛ لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعُثر بحوزته على (1096) قرص إمفيتامين مخدر.

وأكد النقيب النجيدي أنه أوقف المقبوض عليه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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