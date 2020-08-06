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الاتحاد الأوروبي يقرر .. ملاعب محايدة لتصفيات دوري الأبطال والدوري الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، أن إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لبطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي للموسم المقبل 2020 -2021، ستُقام في ملاعب محايدة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وعرضت اتحادات دول بولندا والمجر واليونان وقبرص، استضافة المباريات في حال كان الفريق المستضيف غير قادر على ذلك بسبب القيود المحلية لمواجهة كورونا.


ونشر (يويفا) قواعد تنظيم المباريات، اليوم الخميس، مع إلزام النادي المضيف بإبلاغ الاتحاد في وقت مناسب حال لم يتمكن من استضافة المباراة كما هو مقرر، وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن الفوز يكون من نصيب المنافس.


وستكون كل المباريات الفاصلة في الدوري الأوروبي من دور واحد، فيما تُقام المباريات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا من مباراتي ذهاب وإياب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الأوروبي يقرر .. ملاعب محايدة لتصفيات دوري الأبطال والدوري الأوروبي
سبق

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، أن إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لبطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي للموسم المقبل 2020 -2021، ستُقام في ملاعب محايدة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وعرضت اتحادات دول بولندا والمجر واليونان وقبرص، استضافة المباريات في حال كان الفريق المستضيف غير قادر على ذلك بسبب القيود المحلية لمواجهة كورونا.


ونشر (يويفا) قواعد تنظيم المباريات، اليوم الخميس، مع إلزام النادي المضيف بإبلاغ الاتحاد في وقت مناسب حال لم يتمكن من استضافة المباراة كما هو مقرر، وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن الفوز يكون من نصيب المنافس.


وستكون كل المباريات الفاصلة في الدوري الأوروبي من دور واحد، فيما تُقام المباريات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا من مباراتي ذهاب وإياب.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:07 PM

الاتحاد الأوروبي يقرر .. ملاعب محايدة لتصفيات دوري الأبطال والدوري الأوروبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، أن إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لبطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي للموسم المقبل 2020 -2021، ستُقام في ملاعب محايدة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وعرضت اتحادات دول بولندا والمجر واليونان وقبرص، استضافة المباريات في حال كان الفريق المستضيف غير قادر على ذلك بسبب القيود المحلية لمواجهة كورونا.


ونشر (يويفا) قواعد تنظيم المباريات، اليوم الخميس، مع إلزام النادي المضيف بإبلاغ الاتحاد في وقت مناسب حال لم يتمكن من استضافة المباراة كما هو مقرر، وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن الفوز يكون من نصيب المنافس.


وستكون كل المباريات الفاصلة في الدوري الأوروبي من دور واحد، فيما تُقام المباريات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا من مباراتي ذهاب وإياب.

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