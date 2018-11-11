النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على الشرقية والقصيم والرياض

سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على الجوف والشمالية وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض)، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران, جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على الشرقية والقصيم والرياض
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض)، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران, جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:32 AM

"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على الشرقية والقصيم والرياض

سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على الجوف والشمالية وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,958

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض)، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران, جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,384
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,664
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,113
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,267

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة