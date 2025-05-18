أقل عدد يومي.. بلجيكا تسجل 28 حالة وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 55 559 إصابة

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الاثنين في بيان لها، أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 9080، وبهذا تكون سجلت أقل عدد وفيات يومي جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بالوباء في البلاد بلغ 55 559 إصابة.

وأعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، عن إطلاق المرحلة الثانية من إجراءات رفع العزل العام المطبقة منذ شهرين، وذلك اعتباراً من اليوم الـ18 من مايو.

وتشمل المرحلة الجديدة لإجراءات العودة للحياة الطبيعية، فتح المدارس وكل المحال التجارية، بما في ذلك صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، بشرط التزام العاملين بارتداء الكمامات وضبط استقبال الزبائن وفق مواعيد محددة.

وتتضمن هذه المرحلة السماح باستئناف تنظيم الأسواق الشعبية، على أن يشارك فيها لا أكثر من 50 بائعاً، إضافة إلى عودة النوادي الرياضية للعمل لقاء اقتصار عدد الموجودين في الصالات على 20 شخصاً.

وتقرر أيضاً السماح للمتاحف وحدائق الحيوان وبعض المواقع الأثرية بفتح أبوابها، شريطة أن يتم بيع التذاكر عبر الإنترنت أو الهاتف، وأن يتم تحديد عدد الزوار.