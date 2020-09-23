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خالد بن سلمان: اليوم نستذكر بطولات مخلصين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا

قال: تحية لقواتنا المسلحة ولذوي الشهداء ولكل مَن سالت دماؤه الطاهرة لصون بلادنا

رفع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال عبر حسابه في تويتر: في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسّس الباني الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، ولذوي الشهداء، ولكل مَن سالت دماؤه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا، وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء.

وأضاف: أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- ولشعب المملكة، بمناسبة اليوم الوطني، الذي يجدّد الفخر بماضينا، ويزيد العزم لحاضرنا، ويفتح الطموح لمستقبلنا.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأمير خالد بن سلمان

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خالد بن سلمان: اليوم نستذكر بطولات مخلصين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا
سبق

رفع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال عبر حسابه في تويتر: في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسّس الباني الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، ولذوي الشهداء، ولكل مَن سالت دماؤه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا، وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء.

وأضاف: أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- ولشعب المملكة، بمناسبة اليوم الوطني، الذي يجدّد الفخر بماضينا، ويزيد العزم لحاضرنا، ويفتح الطموح لمستقبلنا.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
10:24 AM

خالد بن سلمان: اليوم نستذكر بطولات مخلصين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا

قال: تحية لقواتنا المسلحة ولذوي الشهداء ولكل مَن سالت دماؤه الطاهرة لصون بلادنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال عبر حسابه في تويتر: في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسّس الباني الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، ولذوي الشهداء، ولكل مَن سالت دماؤه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا، وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء.

وأضاف: أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- ولشعب المملكة، بمناسبة اليوم الوطني، الذي يجدّد الفخر بماضينا، ويزيد العزم لحاضرنا، ويفتح الطموح لمستقبلنا.

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