النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمساعدته أحد ذوي الاحتياجات .. أمين مكة يكرِّم حارس الأمن "الرحيلي"

الفيديو أظهره وهو يرافقه حتى سيارته ثم قام برفع قدمَيْه عن الأرض

كرَّم أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أمس في مكتبه، حارس الأمن "أحمد الرحيلي"؛ الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بخدمة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مراجعته إدارة خدمة العملاء بالأمانة.

وأظهر المقطع المتداول "الرحيلي"؛ الذي يعمل في إحدى شركات الحراسة الأمنية بأمانة العاصمة المقدّسة، وهو يعتني بالمواطن؛ حيث رافقه حتى الوصول إلى سيارته، وقام برفع قدمَيْه عن الأرض، وهي اللقطة التي لقيت استحسان متداولي المقطع.

وكان "القويحص"؛ قد وجّه بتكريم حارس الأمن بعد انتشار المقطع، ثم أوفى بوعده أمس، وكرّمه نظير عمله الإنساني تجاه فئة غالية على المجتمع.

إنسانية "حارس أمن بمكة".. ساعد مواطنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة فوجَّه "الأمين" بتكريمه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمساعدته أحد ذوي الاحتياجات .. أمين مكة يكرِّم حارس الأمن "الرحيلي"
سبق

كرَّم أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أمس في مكتبه، حارس الأمن "أحمد الرحيلي"؛ الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بخدمة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مراجعته إدارة خدمة العملاء بالأمانة.

وأظهر المقطع المتداول "الرحيلي"؛ الذي يعمل في إحدى شركات الحراسة الأمنية بأمانة العاصمة المقدّسة، وهو يعتني بالمواطن؛ حيث رافقه حتى الوصول إلى سيارته، وقام برفع قدمَيْه عن الأرض، وهي اللقطة التي لقيت استحسان متداولي المقطع.

وكان "القويحص"؛ قد وجّه بتكريم حارس الأمن بعد انتشار المقطع، ثم أوفى بوعده أمس، وكرّمه نظير عمله الإنساني تجاه فئة غالية على المجتمع.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
01:46 PM
اخر تعديل
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:15 AM

لمساعدته أحد ذوي الاحتياجات .. أمين مكة يكرِّم حارس الأمن "الرحيلي"

الفيديو أظهره وهو يرافقه حتى سيارته ثم قام برفع قدمَيْه عن الأرض

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
19
14,791

كرَّم أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أمس في مكتبه، حارس الأمن "أحمد الرحيلي"؛ الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بخدمة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مراجعته إدارة خدمة العملاء بالأمانة.

وأظهر المقطع المتداول "الرحيلي"؛ الذي يعمل في إحدى شركات الحراسة الأمنية بأمانة العاصمة المقدّسة، وهو يعتني بالمواطن؛ حيث رافقه حتى الوصول إلى سيارته، وقام برفع قدمَيْه عن الأرض، وهي اللقطة التي لقيت استحسان متداولي المقطع.

وكان "القويحص"؛ قد وجّه بتكريم حارس الأمن بعد انتشار المقطع، ثم أوفى بوعده أمس، وكرّمه نظير عمله الإنساني تجاه فئة غالية على المجتمع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,257
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة