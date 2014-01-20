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"موبايلي" ‪أعمال تطلق خدمة "إدارة أسطول المركبات" بمميزات إضافية

"العتيبي": استكمالاً لتنفيذ خطط التحول الرقمي وتقديم حلول تقنية فريدة

أعلنت "موبايلي أعمال" عن إطلاق مميزات إضافية جديدة لخدمة إدارة أسطول المركبات التي أُطلقت منذ أكثر من عام مزودة بأحدث الحلول الرقمية والتقنية وحلول إنترنت الأشياء IoT، وذلك امتداداً لجهود "موبايلي أعمال" المتواصلة في تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال بالمملكة لتواصل ريادتها وابتكارها.

وعلق الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في موبايلي المهندس ماجد العتيبي، على إطلاق تلك المميزات قائلاً: "يأتي هذا الإطلاق استكمالاً لجهود موبايلي أعمال لتنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتقديم حلول تقنية فريدة من نوعها، لذلك نقوم على الدوام بتطوير وتحديث خدماتنا لنحافظ على ريادتنا في تقديم أحدث الحلول لعملائنا ومن ضمنها حلول إنترنت الأشياء".

ويشمل ذلك التحديث الجديد الكثير من الخدمات الإضافية التي من شأنها تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجميع القطاعات، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجه المملكة للاستثمار فيها وفتح المجال لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأحد أبرز تلك الخدمات والمزايا الإضافية، هو إمكانية إدارة الأسطول عبر الأجهزة المحمولة من هواتف ذكية أو أجهزة لوحية من خلال تطبيق خاص بذلك يمكن الحصول عليه من متاجر التطبيقات المعتمدة.

وتسخر "موبايلي أعمال" تقنياتها في سبيل تطوير فعالية التشغيل وخفض التكاليف التشغيلية وتحقيق قيم مضافة للمنشآت التي تمتلك أساطيل نقل، وتمنح خدمة إدارة الأسطول خاصية إدارة ومراقبة مركبات المنشأة ومساراتها في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى الكثير من المزايا المصاحبة لتلك الخدمة كخاصية إدارة التنبيهات المسبقة عند تجاوز المركبات للمناطق المحددة أو تجاوزها للسرعة، وكذلك تزويد وتذكير المستخدم بمواعيد الصيانة الدورية، ومتابعة سائقي المركبات وإعداد التقارير الدورية.

وتعتمد "موبايلي أعمال" على بنية تحتية ذات كفاءة عالية ومراكز بيانات منتشرة في جميع أنحاء المملكة لتوفير تلك الخدمات المبتكرة، تحت إشراف وإدارة كوادر فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة لتقديم حلول اتصالات وتقنية معلومات جعلت من "موبايلي" رائدة في ذلك المجال على مستوى المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موبايلي" ‪أعمال تطلق خدمة "إدارة أسطول المركبات" بمميزات إضافية
سبق

أعلنت "موبايلي أعمال" عن إطلاق مميزات إضافية جديدة لخدمة إدارة أسطول المركبات التي أُطلقت منذ أكثر من عام مزودة بأحدث الحلول الرقمية والتقنية وحلول إنترنت الأشياء IoT، وذلك امتداداً لجهود "موبايلي أعمال" المتواصلة في تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال بالمملكة لتواصل ريادتها وابتكارها.

وعلق الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في موبايلي المهندس ماجد العتيبي، على إطلاق تلك المميزات قائلاً: "يأتي هذا الإطلاق استكمالاً لجهود موبايلي أعمال لتنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتقديم حلول تقنية فريدة من نوعها، لذلك نقوم على الدوام بتطوير وتحديث خدماتنا لنحافظ على ريادتنا في تقديم أحدث الحلول لعملائنا ومن ضمنها حلول إنترنت الأشياء".

ويشمل ذلك التحديث الجديد الكثير من الخدمات الإضافية التي من شأنها تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجميع القطاعات، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجه المملكة للاستثمار فيها وفتح المجال لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأحد أبرز تلك الخدمات والمزايا الإضافية، هو إمكانية إدارة الأسطول عبر الأجهزة المحمولة من هواتف ذكية أو أجهزة لوحية من خلال تطبيق خاص بذلك يمكن الحصول عليه من متاجر التطبيقات المعتمدة.

وتسخر "موبايلي أعمال" تقنياتها في سبيل تطوير فعالية التشغيل وخفض التكاليف التشغيلية وتحقيق قيم مضافة للمنشآت التي تمتلك أساطيل نقل، وتمنح خدمة إدارة الأسطول خاصية إدارة ومراقبة مركبات المنشأة ومساراتها في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى الكثير من المزايا المصاحبة لتلك الخدمة كخاصية إدارة التنبيهات المسبقة عند تجاوز المركبات للمناطق المحددة أو تجاوزها للسرعة، وكذلك تزويد وتذكير المستخدم بمواعيد الصيانة الدورية، ومتابعة سائقي المركبات وإعداد التقارير الدورية.

وتعتمد "موبايلي أعمال" على بنية تحتية ذات كفاءة عالية ومراكز بيانات منتشرة في جميع أنحاء المملكة لتوفير تلك الخدمات المبتكرة، تحت إشراف وإدارة كوادر فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة لتقديم حلول اتصالات وتقنية معلومات جعلت من "موبايلي" رائدة في ذلك المجال على مستوى المنطقة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:39 PM

"موبايلي" ‪أعمال تطلق خدمة "إدارة أسطول المركبات" بمميزات إضافية

"العتيبي": استكمالاً لتنفيذ خطط التحول الرقمي وتقديم حلول تقنية فريدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "موبايلي أعمال" عن إطلاق مميزات إضافية جديدة لخدمة إدارة أسطول المركبات التي أُطلقت منذ أكثر من عام مزودة بأحدث الحلول الرقمية والتقنية وحلول إنترنت الأشياء IoT، وذلك امتداداً لجهود "موبايلي أعمال" المتواصلة في تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال بالمملكة لتواصل ريادتها وابتكارها.

وعلق الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في موبايلي المهندس ماجد العتيبي، على إطلاق تلك المميزات قائلاً: "يأتي هذا الإطلاق استكمالاً لجهود موبايلي أعمال لتنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتقديم حلول تقنية فريدة من نوعها، لذلك نقوم على الدوام بتطوير وتحديث خدماتنا لنحافظ على ريادتنا في تقديم أحدث الحلول لعملائنا ومن ضمنها حلول إنترنت الأشياء".

ويشمل ذلك التحديث الجديد الكثير من الخدمات الإضافية التي من شأنها تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجميع القطاعات، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجه المملكة للاستثمار فيها وفتح المجال لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأحد أبرز تلك الخدمات والمزايا الإضافية، هو إمكانية إدارة الأسطول عبر الأجهزة المحمولة من هواتف ذكية أو أجهزة لوحية من خلال تطبيق خاص بذلك يمكن الحصول عليه من متاجر التطبيقات المعتمدة.

وتسخر "موبايلي أعمال" تقنياتها في سبيل تطوير فعالية التشغيل وخفض التكاليف التشغيلية وتحقيق قيم مضافة للمنشآت التي تمتلك أساطيل نقل، وتمنح خدمة إدارة الأسطول خاصية إدارة ومراقبة مركبات المنشأة ومساراتها في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى الكثير من المزايا المصاحبة لتلك الخدمة كخاصية إدارة التنبيهات المسبقة عند تجاوز المركبات للمناطق المحددة أو تجاوزها للسرعة، وكذلك تزويد وتذكير المستخدم بمواعيد الصيانة الدورية، ومتابعة سائقي المركبات وإعداد التقارير الدورية.

وتعتمد "موبايلي أعمال" على بنية تحتية ذات كفاءة عالية ومراكز بيانات منتشرة في جميع أنحاء المملكة لتوفير تلك الخدمات المبتكرة، تحت إشراف وإدارة كوادر فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة لتقديم حلول اتصالات وتقنية معلومات جعلت من "موبايلي" رائدة في ذلك المجال على مستوى المنطقة.

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