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مع عودة الدوام.. تعليم عسير تنفذ عدداً من الإجراءات الحذرة

منها الالتزام بارتداء الكمامات وخدمة المستفيدين عن بعد

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صباح اليوم، عدداً من الإجراءات الحذرة، تزامناً مع عودة الموظفين والموظفات للدوام الرسمي.

وتضمنت تشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني.

كما جرى تطبيق سياسة الدوام المرن، وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها وفقاً لما حدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات"، وبما يحقق التباعد، وتنفيذ تلك الإجراءات على مقرات الشؤون التعليمية والمساندة، ومكاتب التعليم والمدارس، وتنظيم خطة توعوية للموظفين والموظفات، بالإضافة إلى تفعيل العمل الإلكتروني.

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مع عودة الدوام.. تعليم عسير تنفذ عدداً من الإجراءات الحذرة
سبق

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صباح اليوم، عدداً من الإجراءات الحذرة، تزامناً مع عودة الموظفين والموظفات للدوام الرسمي.

وتضمنت تشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني.

كما جرى تطبيق سياسة الدوام المرن، وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها وفقاً لما حدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات"، وبما يحقق التباعد، وتنفيذ تلك الإجراءات على مقرات الشؤون التعليمية والمساندة، ومكاتب التعليم والمدارس، وتنظيم خطة توعوية للموظفين والموظفات، بالإضافة إلى تفعيل العمل الإلكتروني.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
07:47 PM

مع عودة الدوام.. تعليم عسير تنفذ عدداً من الإجراءات الحذرة

منها الالتزام بارتداء الكمامات وخدمة المستفيدين عن بعد

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بندر آل عوض - عسير
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نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صباح اليوم، عدداً من الإجراءات الحذرة، تزامناً مع عودة الموظفين والموظفات للدوام الرسمي.

وتضمنت تشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني.

كما جرى تطبيق سياسة الدوام المرن، وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها وفقاً لما حدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات"، وبما يحقق التباعد، وتنفيذ تلك الإجراءات على مقرات الشؤون التعليمية والمساندة، ومكاتب التعليم والمدارس، وتنظيم خطة توعوية للموظفين والموظفات، بالإضافة إلى تفعيل العمل الإلكتروني.

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