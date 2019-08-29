النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لحظات مرعبة .. شاهد كيف تلاعب وحيد قرن بسيارة تقودها امرأة

عاشتها حارسة في إحدى حدائق ألمانيا

لحظات مرعبة عاشتها حارسة في إحدى حدائق الحيوانات في ألمانيا، عندما هاجم حيوان وحيد قرن سيارتها وأخذ يعبث بها برأسه ويدحرجها أمامه وكأنها كرة صغيرة، في لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل.

وأخذ وحيد القرن ينطح السيارة ويقلبها ثلاث مرات على الأقل وبسرعة كبيرة، في حديقة سفاري ألمانية، إلا أن المفاجأة أن سائقتها خرجت منها بحالة جيدة ولم تتعرض إلا لبعض الكدمات البسيطة.

ووقع الحادث في حديقة سيرينغيتي في هودينهاغن، وهي بلدية في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، فيما صور أحد زوار الحديقة المشهد المخيف.

وبينما أصيبت سيارة الحارسة بأضرار بالغة من جراء الهجوم، قال فابريزيو سيب مدير الحديقة، إنه لا يزال من غير الواضح سبب غضب وحيد القرن على هذا النحو.

وأضاف المدير أن حيوان وحيد القرن الذي هاجم السيارة وسائقتها بداخلها، يعيش في الحديقة منذ 18 شهرًا، ولا يزال في طور التأقلم مع المحيط الجديد الذي يعيش فيه.

وفي وقت سابق من هذا العام، تصدرت حديقة سيرينغيتي عناوين الصحف في ألمانيا، عندما وجد حارس يعمل بها نفسه دون قصد، محاصرًا في قفص يحتوي على أسدين، وخرج من الحادث بإصابات جسيمة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لحظات مرعبة .. شاهد كيف تلاعب وحيد قرن بسيارة تقودها امرأة
سبق

لحظات مرعبة عاشتها حارسة في إحدى حدائق الحيوانات في ألمانيا، عندما هاجم حيوان وحيد قرن سيارتها وأخذ يعبث بها برأسه ويدحرجها أمامه وكأنها كرة صغيرة، في لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل.

وأخذ وحيد القرن ينطح السيارة ويقلبها ثلاث مرات على الأقل وبسرعة كبيرة، في حديقة سفاري ألمانية، إلا أن المفاجأة أن سائقتها خرجت منها بحالة جيدة ولم تتعرض إلا لبعض الكدمات البسيطة.

ووقع الحادث في حديقة سيرينغيتي في هودينهاغن، وهي بلدية في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، فيما صور أحد زوار الحديقة المشهد المخيف.

وبينما أصيبت سيارة الحارسة بأضرار بالغة من جراء الهجوم، قال فابريزيو سيب مدير الحديقة، إنه لا يزال من غير الواضح سبب غضب وحيد القرن على هذا النحو.

وأضاف المدير أن حيوان وحيد القرن الذي هاجم السيارة وسائقتها بداخلها، يعيش في الحديقة منذ 18 شهرًا، ولا يزال في طور التأقلم مع المحيط الجديد الذي يعيش فيه.

وفي وقت سابق من هذا العام، تصدرت حديقة سيرينغيتي عناوين الصحف في ألمانيا، عندما وجد حارس يعمل بها نفسه دون قصد، محاصرًا في قفص يحتوي على أسدين، وخرج من الحادث بإصابات جسيمة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
12:11 AM

لحظات مرعبة .. شاهد كيف تلاعب وحيد قرن بسيارة تقودها امرأة

عاشتها حارسة في إحدى حدائق ألمانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,235

لحظات مرعبة عاشتها حارسة في إحدى حدائق الحيوانات في ألمانيا، عندما هاجم حيوان وحيد قرن سيارتها وأخذ يعبث بها برأسه ويدحرجها أمامه وكأنها كرة صغيرة، في لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل.

وأخذ وحيد القرن ينطح السيارة ويقلبها ثلاث مرات على الأقل وبسرعة كبيرة، في حديقة سفاري ألمانية، إلا أن المفاجأة أن سائقتها خرجت منها بحالة جيدة ولم تتعرض إلا لبعض الكدمات البسيطة.

ووقع الحادث في حديقة سيرينغيتي في هودينهاغن، وهي بلدية في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، فيما صور أحد زوار الحديقة المشهد المخيف.

وبينما أصيبت سيارة الحارسة بأضرار بالغة من جراء الهجوم، قال فابريزيو سيب مدير الحديقة، إنه لا يزال من غير الواضح سبب غضب وحيد القرن على هذا النحو.

وأضاف المدير أن حيوان وحيد القرن الذي هاجم السيارة وسائقتها بداخلها، يعيش في الحديقة منذ 18 شهرًا، ولا يزال في طور التأقلم مع المحيط الجديد الذي يعيش فيه.

وفي وقت سابق من هذا العام، تصدرت حديقة سيرينغيتي عناوين الصحف في ألمانيا، عندما وجد حارس يعمل بها نفسه دون قصد، محاصرًا في قفص يحتوي على أسدين، وخرج من الحادث بإصابات جسيمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,564
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,211
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,162
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,468

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة