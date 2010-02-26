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غداً .. جمعية الأطفال زارعي القوقعة تطلق لقاءها التثقيفي الأول بالرياض

بمقر "الغرفة التجارية" .. نخبة من المستشارين المتخصّصين وعدد من المحاضرين

تستعد جمعية الأطفال زارعي القوقعة، لإطلاق لقائها التثقيفي الأول للأهالي يوم غد الثلاثاء، بمقر الجمعية في غرفة الرياض.

ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال زارعي القوقعة، نايف الوسمي؛ أهالي الأطفال بمنطقة الرياض إلى حضور اللقاء التثقيفي الأول، والفعاليات المصاحبة له، عند الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء؛ حيث يجمع المتخصّصين والمؤسسات ذات العلاقة.

وقال الوسمي: إن اللجنة التحضيرية للقاء الأول الذي تحتضنه غرفة الرياض، ممثلة بمركز التنمية المستدامة، أنهت الاستعدادات التنظيمية للقاء، مبيناً أنه سيتم تخصيص مساحة للركن الاستشاري يضم نخبة من المستشارين المتخصّصين؛ للإجابة عن استفسارات وتساؤلات الأهالي فيما يخص زراعة القوقعة الإلكترونية، ومجالات التدريب والتأهيل.

وأضاف أن اللقاء العلمي سيشارك فيه عدد من المحاضرين، حيث ستتحدث نسرين بنت عثمان سندي؛ مشرفة اضطرابات التواصل والسمعيات من الإدارة العامة للتربية الخاصّة بوزارة التعليم، عن مواءمات التعليم لتأهيل زارعي القوقعة، كما سيتطرق صالح بن سليمان السويلم؛ أخصائي أول اضطرابات التخاطب بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، إلى الدور المشترك بين الأسرة والمختص في تأهيل الأطفال.

وأشار "الوسمي"؛ إلى أن مديرة إدارة التدريب والتثقيف الصحي بمركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، فوزية بنت حمد العشري؛ ستشارك في التعريف بكيف تصبح مدرباً لأبنك، وسيدير اللقاء المستشار عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك.

تهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن القوقعة، وأهمية زراعتها للأطفال فاقدي السمع مبكراً، والشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة، لإيجاد أنشطة وبرامج رياضية وترفيهية لأفراد هذه الفئة، والمساهمة في توفير ملحقات أجهزة الأطفال لزارعي القوقعة، والتعاون في دعم القضايا الخاصّة بحالات القوقعة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي والاجتماعي في خدمة زارعي القوقعة وتأهيلهم، والتنسيق مع مستشفيات الولادة ومراكز القوقعة لأهمية الفحص لفاقدي السمع.

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غداً .. جمعية الأطفال زارعي القوقعة تطلق لقاءها التثقيفي الأول بالرياض
سبق

تستعد جمعية الأطفال زارعي القوقعة، لإطلاق لقائها التثقيفي الأول للأهالي يوم غد الثلاثاء، بمقر الجمعية في غرفة الرياض.

ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال زارعي القوقعة، نايف الوسمي؛ أهالي الأطفال بمنطقة الرياض إلى حضور اللقاء التثقيفي الأول، والفعاليات المصاحبة له، عند الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء؛ حيث يجمع المتخصّصين والمؤسسات ذات العلاقة.

وقال الوسمي: إن اللجنة التحضيرية للقاء الأول الذي تحتضنه غرفة الرياض، ممثلة بمركز التنمية المستدامة، أنهت الاستعدادات التنظيمية للقاء، مبيناً أنه سيتم تخصيص مساحة للركن الاستشاري يضم نخبة من المستشارين المتخصّصين؛ للإجابة عن استفسارات وتساؤلات الأهالي فيما يخص زراعة القوقعة الإلكترونية، ومجالات التدريب والتأهيل.

وأضاف أن اللقاء العلمي سيشارك فيه عدد من المحاضرين، حيث ستتحدث نسرين بنت عثمان سندي؛ مشرفة اضطرابات التواصل والسمعيات من الإدارة العامة للتربية الخاصّة بوزارة التعليم، عن مواءمات التعليم لتأهيل زارعي القوقعة، كما سيتطرق صالح بن سليمان السويلم؛ أخصائي أول اضطرابات التخاطب بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، إلى الدور المشترك بين الأسرة والمختص في تأهيل الأطفال.

وأشار "الوسمي"؛ إلى أن مديرة إدارة التدريب والتثقيف الصحي بمركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، فوزية بنت حمد العشري؛ ستشارك في التعريف بكيف تصبح مدرباً لأبنك، وسيدير اللقاء المستشار عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك.

تهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن القوقعة، وأهمية زراعتها للأطفال فاقدي السمع مبكراً، والشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة، لإيجاد أنشطة وبرامج رياضية وترفيهية لأفراد هذه الفئة، والمساهمة في توفير ملحقات أجهزة الأطفال لزارعي القوقعة، والتعاون في دعم القضايا الخاصّة بحالات القوقعة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي والاجتماعي في خدمة زارعي القوقعة وتأهيلهم، والتنسيق مع مستشفيات الولادة ومراكز القوقعة لأهمية الفحص لفاقدي السمع.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
11:03 AM

غداً .. جمعية الأطفال زارعي القوقعة تطلق لقاءها التثقيفي الأول بالرياض

بمقر "الغرفة التجارية" .. نخبة من المستشارين المتخصّصين وعدد من المحاضرين

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زيد الخمشي - الرياض
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تستعد جمعية الأطفال زارعي القوقعة، لإطلاق لقائها التثقيفي الأول للأهالي يوم غد الثلاثاء، بمقر الجمعية في غرفة الرياض.

ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال زارعي القوقعة، نايف الوسمي؛ أهالي الأطفال بمنطقة الرياض إلى حضور اللقاء التثقيفي الأول، والفعاليات المصاحبة له، عند الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء؛ حيث يجمع المتخصّصين والمؤسسات ذات العلاقة.

وقال الوسمي: إن اللجنة التحضيرية للقاء الأول الذي تحتضنه غرفة الرياض، ممثلة بمركز التنمية المستدامة، أنهت الاستعدادات التنظيمية للقاء، مبيناً أنه سيتم تخصيص مساحة للركن الاستشاري يضم نخبة من المستشارين المتخصّصين؛ للإجابة عن استفسارات وتساؤلات الأهالي فيما يخص زراعة القوقعة الإلكترونية، ومجالات التدريب والتأهيل.

وأضاف أن اللقاء العلمي سيشارك فيه عدد من المحاضرين، حيث ستتحدث نسرين بنت عثمان سندي؛ مشرفة اضطرابات التواصل والسمعيات من الإدارة العامة للتربية الخاصّة بوزارة التعليم، عن مواءمات التعليم لتأهيل زارعي القوقعة، كما سيتطرق صالح بن سليمان السويلم؛ أخصائي أول اضطرابات التخاطب بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، إلى الدور المشترك بين الأسرة والمختص في تأهيل الأطفال.

وأشار "الوسمي"؛ إلى أن مديرة إدارة التدريب والتثقيف الصحي بمركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، فوزية بنت حمد العشري؛ ستشارك في التعريف بكيف تصبح مدرباً لأبنك، وسيدير اللقاء المستشار عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك.

تهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن القوقعة، وأهمية زراعتها للأطفال فاقدي السمع مبكراً، والشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة، لإيجاد أنشطة وبرامج رياضية وترفيهية لأفراد هذه الفئة، والمساهمة في توفير ملحقات أجهزة الأطفال لزارعي القوقعة، والتعاون في دعم القضايا الخاصّة بحالات القوقعة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي والاجتماعي في خدمة زارعي القوقعة وتأهيلهم، والتنسيق مع مستشفيات الولادة ومراكز القوقعة لأهمية الفحص لفاقدي السمع.

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